Estados Unidos: el cierre del Gobierno más largo de la historia provoca la cancelación de miles de vuelos

La administración de Donald Trump anunció el miércoles que pedirá a las compañías aéreas que supriman vuelos a partir del viernes para “reducir la presión” sobre el control aéreo, que se enfrenta a un aumento de las ausencias debido al cierre del Gobierno.

"Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40" aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, anunció en conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Nos hacen falta 2 000 controladores aéreos" por lo que es necesario "reducir la presión", explicó.

Según una lista revelada por CBS News, algunos de los aeropuertos más transitados del país, como Atlanta, Dallas, Los Ángeles y Nueva York, podrían estar entre los afectados.

El cierre del Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos

Estados Unidos entró el miércoles en su trigésimo sexto día de bloqueo presupuestario, batiendo así el récord del cierre del Gobierno más largo de la historia del país. Desde el 1 de octubre, republicanos y demócratas son incapaces de ponerse de acuerdo sobre un nuevo presupuesto. El resultado: cientos de miles de funcionarios federales se encuentran en situación de desempleo técnico, mientras que otros cientos de miles se ven obligados a seguir trabajando. No recibirán su salario hasta que finalice la crisis.

Más de 60 000 controladores aéreos y agentes de seguridad del transporte se encuentran en la segunda situación. Y, en lugar de trabajar sin salario durante varias semanas, algunos no acuden a su puesto de trabajo.

El anuncio por parte de las autoridades de la cancelación de un número importante de vuelos se produce antes de un fin de semana propicio para los viajes aéreos, ya que el martes 11 de noviembre es festivo en Estados Unidos. Esto podría reforzar la impopularidad del “shutdown” entre la opinión pública, tras varias elecciones clave en las que la oposición demócrata ha obtenido amplias victorias.