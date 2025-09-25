Detienen a un hombre en Israel por amenazar con asesinar a Benjamín Netanyahu

El sospechoso, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra bajo custodia a la espera de comparecer ante un tribunal.

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido a un hombre acusado de amenazar con asesinar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de irrumpir en una comisaría y declarar sus intenciones a los agentes.

"Un residente de Kiryat Gat fue arrestado después de entrar en una estación de policía y amenazar con asesinar al primer ministro", ha dicho la Policía israelí en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que el hombre "declaró a los agentes que pretendía comprar un arma y disparar tres veces contra el primer ministro".

Los agentes procedieron al arresto del hombre, que fue interrogado en la misma comisaría antes de su encarcelamiento.

El sospechoso, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra bajo custodia a la espera de comparecer este mismo jueves ante un tribunal para su imputación.

Netanyahu desvía su vuelo hacia EE.UU. tras la amenaza de arresto por crímenes de guerra

El avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, modificó este jueves su ruta hacia Estados Unidos, donde se celebra la Asamblea General de la ONU, a fin de presuntamente evitar atravesar países que podrían cumplir su orden de arresto por la acusación de crímenes de guerra.

La aeronave, según identificó EFE en la web de rastreo de vuelos Flightradar24, partió esta madrugada del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv con destino a Nueva York.

De acuerdo con la trayectoria registrada, el vuelo sobrevoló brevemente el espacio aéreo de Grecia e Italia, pero evitó por completo el francés y español, alargando el trayecto más de 600 kilómetros.

El diario israelí Haaretz afirmó que esta ruta se toma por primera vez, recalcando que en sus seis viajes previos a Estados Unidos el avión gubernamental había sobrevolado Grecia, Italia y Francia "sin alteraciones".