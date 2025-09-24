Veinte heridos, dos graves, por el impacto de un dron lanzado desde Yemen en sur de Israel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos veinte personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, por el bombardeo de un dron lanzado desde Yemen contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, informó el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA).

"El MDA está brindando atención médica y evacuando a 20 heridos al Hospital Yoseftal, entre ellos 2 hombres en estado grave, de unos 60 años, con lesiones graves en las extremidades; 1 herido moderado con heridas de metralla en la parte superior del cuerpo y 17 heridos leves con heridas de metralla y lesiones en las extremidades", recoge el comunicado del servicio de emergencias.

Se trata del segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad sureña de Israel en menos de una semana. El pasado jueves, 18 de septiembre, un dron lanzado por los rebeldes hutíes impactó en un hotel de Eilat, sin dejar heridos ni víctimas mortales.

El Ejército israelí reconoció en un comunicado que hizo intentos por interceptar el vehículo aéreo no tripulado, pero que no lo logró.

"Tras el sonido de las sirenas en Eilat hace poco, un dron lanzado desde Yemen cayó en la zona. Se intentó interceptarlo y los equipos de búsqueda y rescate están operando en la zona donde se recibió el informe", indicó en la nota.

Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar misiles y drones contra Israel tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel atacó en varias ocasiones Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que mató a finales de agosto al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

También la semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio yemení de Salud controlado por los hutíes.

Ataque en respuesta a bombardeos en la Franja de Gaza

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el ataque. El portavoz castrense de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que la unidad de vehículos aéreos del movimiento chií llevó a cabo "una operación militar de alta calidad con dos drones dirigida contra dos objetivos del enemigo israelí", que no especificó, en la zona de Eilat.

"La operación logró su objetivo con éxito, gracias a Dios, mientras que los sistemas de interdicción no lograron interceptarla", celebró Sarea.

De acuerdo con el portavoz, este ataque fue lanzado en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza y a los múltiples bombardeos de Israel contra posiciones de los hutíes en diferentes partes del Yemen, incluida la capital, Saná.

Añadió que esta es la segunda operación de este tipo en las últimas 24 horas, ya que el martes por la mañana los hutíes dispararon "varios drones" contra objetivos militares de Israel, también en Eilat y la localidad sureña de Beersheba.

"No nos detendremos, con la ayuda de Dios Todopoderoso, hasta que cese la agresión y se levante el asedio", dijo Sarea mientras se dirigía a los palestinos de la Franja de Gaza.