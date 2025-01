Donald Trump insta a Arabia Saudí y a la OPEP a bajar el precio del petróleo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a Arabia Saudí y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a bajar los precios del crudo.

"Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso", dijo Trump durante un discurso en remoto en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Trump añadió que si el precio bajase, la guerra entre Rusia y Ucrania "terminaría inmediatamente".

"Ahora mismo el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe. Hay que reducir el precio del petróleo para poner fin a esa guerra. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. En realidad, son muy responsables, hasta cierto punto, de lo que está sucediendo", recalcó.

El mandatario estadounidense también se refirió a los planes de inversión anunciados hoy de 600.000 millones de dólares de Arabia Saudí en Estados Unidos.

"Le pediré al príncipe heredero (Mohamed bin Salmán), que es un tipo fantástico, que redondee esa cifra a alrededor de un billón", afirmó Trump.

"Creo que lo harán, porque hemos sido muy buenos con ellos", añadió.



"Si no fabrican en Estados Unidos, tendrán que pagar un arancel"

Trump aprovechó su discurso en Davos para dirigirse a las empresas globales con el mensaje de "fabricar en Estados Unidos" o prepararse para pagar aranceles.

"Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables", avisó.

Esos aranceles, dijo Trump, "dirigirán cientos de miles de millones de dólares e incluso billones de dólares" a las arcas del Tesoro estadounidenses.

Serán "para fortalecer nuestra economía y pagar nuestra deuda", aseguró.