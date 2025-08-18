Donald Trump recibió al presidente de Ucrania en la Casa Blanca: "Si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida este lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un encuentro clave para abordar la guerra iniciada por la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

En el aranque del encuentro, Trump dijo que sí la reunión de este lunes va bien podría celebrarse otra cumbre con la inclusión del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", dijo el mandatario en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Por su parte, Zelenski, respondiendo a la prensa, dijo que su país está preparado "para una trilateral, tal y como ha dicho el presidente (Donald Trump)".

El presidente anfitrión también adelantó que "mas tarde" podría anunciar garantías para Ucrania de parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Y ante las preguntas de periodistas sobre si la reunión de este lunes podría marcar el fin del apoyo de Estados Unidos a Ucrania, Trump descartó esa posibilidad.

"No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo", afirmó en alusión a un probable acuerdo de paz.

Tras la presentación ante la prensa, Trump y Zelenski abandonaron el Despacho Oval para el inicio de las reuniones. Se espera que en este encuentro, el presidente de EE.UU. comunique a su par ucraniano la propuesta transmitida por Vladímir Putin el último viernes en la cumbre de Alaska para un acuerdo de paz.

Zelenski: "Encontrar una forma diplomática de terminar esta guerra"

A su turno, Zelenski manifestó la intención de Ucrania de "detener esta guerra" y "detener a Rusia", y que para ello se necesaitará "el apoyo de los socios estadounidenses y europeos".

"Haremos todo lo que podamos para ello y creo que demostramos que somos gente fuerte y que apoyamos la idea de que el presidente estadounidense Trump pueda personalmente lograr detener esta guerra y encontrar una manera diplomática de terminar esta guerra", dijo.

Zelenski llegó este lunes a la Casa Blanca vestido con un sobrio traje negro y con la compañía y respaldo de varios líderes europeos y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Entre los dignatarios que llegaron a la residencia presidencial están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; y los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, así como el canciller alemán, Friedrich Merz.

El planteamiento ruso incluiría la cesión de territorios ucranianos ocupados por Rusia, una condición que Kiev considera inaceptable.

Trump y Zelenski se presentaron ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. | Fuente: EFE

Trump descartó la OTAN para Ucrania

Tras su reunión con Putin en Alaska, Trump abandonó la exigencia de un alto al fuego inmediato y empezó a emitir mensajes a favor de un acuerdo de paz definitivo, aunque con posturas vistas desde Europa como favorables a Moscú.

Ayer, domingo, en un mensaje en su red social Truth Social, Trump afirmó que Zelenski puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando". En el post, agregó que "no se recuperará Crimea" y "Ucrania no podrá unirse a la OTAN". "¡Hay cosas que nunca cambian!", sentenció.

Esta postura generó preocupación en Ucrania y entre sus aliados europeos, quienes temen que Trump presione a Kiev para aceptar las condiciones de Putin.

Tras la reunión con Zelenski, y luego de un almuerzo oficial con todos los invitados a la Casa Blanca, se prevé que el jefe de Estado norteamericano se reúna con los líderes europeos.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen conversan con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb en los interiores de la Casa Blanca. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Dati Bendo