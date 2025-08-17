Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Vladímir Putin acordó permitir "sólidas" garantías de seguridad a Ucrania, según enviado de Donald Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta el pasado viernes, en Anchorage, Alaska.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta el pasado viernes, en Anchorage, Alaska. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Trump ya había afirmado en camino a Alaska que estaba abierto a ofrecer respaldo a Kiev junto a los aliados europeos, aunque no "dentro del esquema de la OTAN", del que Ucrania no es miembro.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad "sólidas" como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania, durante la reunión en Alaska con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical", dijo a CNN Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú a nombre de Trump y parte de la delegación que acompañó este viernes al líder estadounidense en su reunión de unas tres horas con el líder ruso.

El enviado especial de Washington para misiones de paz calificó a esta garantía de seguridad como una protección "con un lenguaje similar" al Artículo 5 de la OTAN - que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros-, frente a nuevas invasiones rusas.

Trump ya había afirmado en camino a Alaska que estaba abierto a ofrecer respaldo a Kiev junto a los aliados europeos, aunque no "dentro del esquema de la OTAN", del que Ucrania no es miembro.

Acuerdos

Según Witkoff, Putin también habría aceptado comprometerse a no entrar en ningún otro territorio, ya sea en Ucrania o en otro país europeo, dentro de un futuro pacto para el fin definitivo a la guerra que Moscú libra en suelo ucraniano desde 2022.

En su recuento de la histórica cumbre entre los líderes de EE.UU. y Rusia, el enviado especial también dijo a CNN que Putin cambió su postura e hizo concesiones en sus demandas de intercambios de territorios como condiciones para acordar la paz, aunque evitó ofrecer detalles concretos.

"Los rusos hicieron algunas concesiones en la mesa respecto a las cinco regiones", en referencia a las porciones de territorio ucraniano que Putin quiere que sean reconocidas como rusas.

Witkoff adelantó que esta será una de las cuestiones a tratar durante la cumbre de mañana lunes entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, en la que también estarán presentes varios gobernantes europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aunque reconoció un cambio "significativo" por parte de Moscú, el negociador estadounidense advirtió que esto "no quiere decir que sea suficiente" para alcanzar la paz.

"Lo importante es que empezamos a observar cierta moderación en la manera en que piensan sobre las negociaciones para un acuerdo final de paz", indicó.

Sobre el cambio de postura de Trump, que ahora favorece llegar directamente a un acuerdo de paz total en lugar de un cese el fuego inicial, Witkoff explicó que el mandatario estadounidense vio tantos "avances" respecto a otros "elementos necesarios para alcanzar un pacto" que este decidió "enfocar los esfuerzos en ese objetivo".

"GRANDES AVANCES RESPECTO A RUSIA", publicó este domingo el presidente estadounidense en su red Truth Social, sin abundar en detalles. 

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Vladímir Putin Putin Donald Trump EE.UU. Estados Unidos Ucrania

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA