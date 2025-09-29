Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El Kremlin dice que sigue sobre la mesa la invitación a Donald Trump para que visite Moscú

Vladímir Putin le propuso a Donald Trump reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.
Vladímir Putin le propuso a Donald Trump reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Kremlin reiteró que Putin mantiene abierta la invitación a Trump para visitar la capital rusa. Sin embargo, el mandatario estadounidense aún no ha respondido a la propuesta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La invitación realizada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que visite Moscú, sigue sobre la mesa, anunció hoy el Kremlin.

"La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

El jefe del Kremlin le propuso a su homólogo estadounidense reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.

Trump no ha respondido hasta ahora a esa propuesta.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Según dijo hoy Peskov, "pese a unas contradictorias declaraciones" sobre Rusia, el líder estadounidense "mantiene el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello".

"Y eso es lo más importante", aseveró.

El miércoles, el Kremlin consideró un "error" alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados, tal y como lo sugirió Trump en la Asamblea General de la ONU Trump.

Este sábado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú y Washington habían acordado celebrar una tercera ronda de consultas sobre la normalización de relaciones, que tendrá lugar este otoño.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Kremlin Rusia Donald Trump Vladímir Putin Moscú

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA