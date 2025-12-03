Trump sobre despliegue militar cerca de Venezuela: "No es una campaña de presión, va mucho más allá de eso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela no se limita a una campaña de presión contra Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, sino que representa algo mucho mayor.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump respondió a una pregunta sobre el tema y detalló que ha mantenido una breve conversación con Maduro, al tiempo que enfatizó el conocimiento detallado de rutas y sitios relacionados con el narcotráfico.



"Esto no es una campaña de presión. Es mucho más grande que eso. Yo hablé con Maduro brevemente. Le dije un par de cosas. Veremos qué pasa", declaró Trump en la rueda de prensa.

El mandatario republicano vinculó estas operaciones al envío de drogas y personas indeseables desde Venezuela hacia Estados Unidos, acusando al gobierno chavista de vaciar prisiones e instituciones mentales en territorio estadounidense.



Declaraciones de Trump sobre Maduro y el narcotráfico



Trump amplió sus comentarios al criticar la situación en Venezuela y su impacto en Estados Unidos.

"Venezuela nos envía drogas, nos envía gente que no deberían estar enviando. Vaciaron sus prisiones en nuestro país. Nos enviaron asesinos, homicidas. Nos enviaron traficantes de drogas al más alto nivel", dijo.

"Nos enviaron pandilleros. Nos enviaron personas de sus instituciones mentales. Vaciaron sus instituciones mentales en nuestro país", agregó el presidente, atribuyendo estas acciones a errores de administraciones previas en su país.

Estas declaraciones forman parte de una respuesta más amplia a preguntas sobre la presión contra Maduro, donde insistió en que la iniciativa trasciende ese objetivo.

Operaciones militares en el Caribe y posibles acciones en tierra



En relación con las acciones concretas, Trump anunció que las operaciones podrían extenderse más allá del mar.

"Muy pronto empezaremos también en tierra. Porque conocemos todas las rutas. Conocemos todas las casas. Sabemos dónde fabrican esta porquería", indicó el presidente, refiriéndose a la producción de drogas.

El Pentágono ha reportado 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, resultando en 82 tripulantes muertos, como parte de la estrategia contra el narcotráfico.

La Casa Blanca asocia estas embarcaciones al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, grupos criminales originarios de Venezuela clasificados como terroristas por Estados Unidos.



Estas operaciones integran un amplio despliegue militar en el Caribe, que incrementan la presión sobre el régimen encabezado por Maduro y que tiene el control de Venezuela.

En el Caribe se concentran actualmente el portaaviones USS Gerald R. Ford, al menos 10 buques de guerra adicionales, un submarino nuclear y cazas F-35, despliegue que supera ampliamente las operaciones antinarcóticos habituales.

Además, Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro y 25 millones por Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y actual ministro del Interior del régimen, entre otros altos funcionarios. Todos niegan las acusaciones.