Trump dio a Maduro una semana para abandonar Venezuela tras conversación telefónica: revelan pedidos negados a líder chavista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió a Nicolás Maduro un plazo de siete días para abandonar Venezuela con su familia bajo salvoconducto tras una breve llamada telefónica concretada el último 21 de noviembre, revelaron cuatro fuentes familiarizadas con el contenido de la conversación a la agencia de noticias Reuters.

Durante la comunicación, que duró menos de 15 minutos, Trump rechazó la mayoría de las peticiones planteadas por el líder del chavismo, entre ellas una amnistía legal completa para él y sus familiares, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el archivo del caso que enfrenta en la Corte Penal Internacional (CPI), indicaron tres de las fuentes consultadas por la agencia.

Maduro también solicitó el levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios del régimen chavista, muchos de ellos acusados por Washington de narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos.

Además propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino previo a la celebración de nuevas elecciones, según dos fuentes.

Trump denegó estas demandas pero ofreció a Maduro y su familia un salvoconducto para salir del país hacia el destino que eligieran. El plazo concedido expiró el viernes 28 de noviembre sin que el líder venezolano aceptara la oferta, lo que llevó al cierre del espacio aéreo venezolano ordenado por Washington el sábado 29.

Máxima presión estadounidense

La conversación se produjo en medio de una escalada de medidas estadounidenses contra el gobierno de Maduro, entre ellas operaciones navales en el Caribe contra presuntos narco lanchas o submarinos, amenazas de extender acciones militares a territorio venezolano y la reciente designación del llamado Cártel de los Soles –al que Washington vincula directamente a Maduro– como organización terrorista extranjera.

Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro y 25 millones por Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y actual ministro del Interior del régimen, entre otros altos funcionarios. Todos niegan las acusaciones.

De acuerdo a tres fuentes consultadas por Reuters, el chavismo ha solicitado una nueva llamada con Trump.

Este lunes el presidente estadounidense se reunió con sus principales asesores para evaluar la campaña de presión sobre Venezuela.

Una fuente en Washington no descartó totalmente una eventual salida negociada, aunque subrayó que persisten “desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver”.

Maduro, por su parte, reiteró este lunes su “absoluta lealtad” al pueblo venezolano ante simpatizantes durante un acto público en Caracas y no ha hecho referencia pública a la conversación con Trump.

