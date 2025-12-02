Últimas Noticias
Maduro rota lugares de descanso y celulares ante posible ataque de precisión: su objetivo es sobrevivir a Trump, según NYT

Nicolás Maduro junto a Diosado Cabello, número 2 del chavismo, y su esposa Cilia Flores, en un acto público en Caracas.
Nicolás Maduro junto a Diosado Cabello, número 2 del chavismo, y su esposa Cilia Flores, en un acto público en Caracas. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El líder chavista ha intensificado sus medidas de seguridad en respuesta a las crecientes tensiones con EE.UU., recurriendo a cambios frecuentes en sus rutinas diarias y al apoyo cubano, mientras busca superar la presión de la administración Trump, de acuerdo a un informe del New York Times.

Nicolás Maduro, cabeza del régimen que controla Venezuela, ha reforzado su seguridad personal cambiando frecuentemente de lugares de descanso y teléfonos celulares para evitar un posible ataque de precisión o incursión de fuerzas especiales estadounidenses, según reveló este martes el New York Times (NYT) citando a varias personas cercanas al gobierno chavista. 

Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, coincidiendo con el despliegue de buques de guerra estadounidenses y acciones contra embarcaciones acusadas de traficar drogas desde Venezuela.

Maduro, quien busca sobrevivir a la amenaza más grave contra su régimen de 12 años bajo la administración de Donald Trump, ha ampliado el rol de guardaespaldas y oficiales de contrainteligencia cubanos en su equipo de seguridad para minimizar riesgos de traición.

De acuerdo el NYT, En público, Maduro proyecta una imagen de indiferencia, apareciendo en eventos sin aviso previo y participando en actividades como bailes y videos en TikTok, mientras en privado reina una atmósfera de tensión en su círculo íntimo.

"Lunes, fiesta; martes, fiesta; miércoles, jueves, viernes, doble fiesta; sábado, triple fiesta; domingo, fiesta relajada", dijo Maduro el lunes durante una aparición sorpresa en un mitin en Caracas.

"¡Fiesta hasta que el cuerpo aguante!", agregó, y luego empezó a bailar al ritmo de una rápida melodía electrónica. "No a la guerra; paz", resonó su voz en bucle sobre el potente ritmo del bajo.

Para fortalecer su protección, ha incorporado más guardaespaldas cubanos y oficiales de contrainteligencia de Cuba al ejército venezolano, un aliado clave en medio de las acusaciones de la administración Trump de que Maduro dirige un cártel narcoterrorista.

Medidas de seguridad intensificadas

Las fuentes consultadas por el New York Times, siete personas cercanas al régimen que hablaron bajo anonimato por temor a represalias, describieron cómo Maduro ha reducido su participación en eventos programados y transmisiones en vivo, optando por apariciones espontáneas y mensajes pregrabados.

Para fortalecer su protección, ha incorporado más guardaespaldas cubanos y oficiales de contrainteligencia de Cuba al ejército venezolano, un aliado clave en medio de las acusaciones de la administración Trump de que Maduro dirige un cártel narcoterrorista.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios, según el reporte del NYT.

Estas acciones se enmarcan en un contexto de escalada militar estadounidense, que incluye el cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump el sábado, tras el vencimiento de un plazo dado a Maduro para abandonar el país, según reveló el lunes un informe de la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo al NYT, aunque Maduro se muestre motivado y festivo en actos públicos, en el interior del régimen se vive bajo tensión.
De acuerdo al NYT, aunque Maduro se muestre motivado y festivo en actos públicos, en el interior del régimen se vive bajo tensión. | Fuente: EFE

La conversación con Trump 

La presión de Estados Unidos se intensificó tras una llamada telefónica el 21 de noviembre entre Maduro y Trump, reportada por Reuters citando cuatro fuentes informadas.

Durante la breve conversación de menos de 15 minutos, Maduro expresó disposición a abandonar Venezuela a cambio de amnistía legal completa para él y su familia, el levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios y el fin de un caso ante la Corte Penal Internacional.

También propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez liderara un gobierno interino hacia nuevas elecciones.

Trump rechazó la mayoría de las solicitudes, ofreciendo solo un salvoconducto de una semana para Maduro y su familia hacia el destino de su elección, plazo que expiró el viernes 28 de noviembre, según las fuentes de Reuters.

El Miami Herald había reportado previamente detalles de la llamada, pero la fecha límite del viernes era información nueva. Trump confirmó el domingo la conversación sin dar detalles, y la Casa Blanca declinó comentar más.

Maduro, por su parte, ha solicitado otra llamada con Trump, según fuentes de Reuters y un alto funcionario estadounidense no descartó una salida negociada, aunque persisten desacuerdos significativos.

El chavismo niega las acusaciones criminales, afirmando que Estados Unidos busca un cambio de régimen para controlar los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo tras las elecciones del año pasado, calificadas de farsa por Washington y otros gobiernos occidentales, donde observadores independientes indicaron una victoria abrumadora de la oposición.

Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump

