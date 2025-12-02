Maduro rota lugares de descanso y celulares ante posible ataque de precisión: su objetivo es sobrevivir a Trump, según NYT

Nicolás Maduro, cabeza del régimen que controla Venezuela, ha reforzado su seguridad personal cambiando frecuentemente de lugares de descanso y teléfonos celulares para evitar un posible ataque de precisión o incursión de fuerzas especiales estadounidenses, según reveló este martes el New York Times (NYT) citando a varias personas cercanas al gobierno chavista.

Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, coincidiendo con el despliegue de buques de guerra estadounidenses y acciones contra embarcaciones acusadas de traficar drogas desde Venezuela.

Maduro, quien busca sobrevivir a la amenaza más grave contra su régimen de 12 años bajo la administración de Donald Trump, ha ampliado el rol de guardaespaldas y oficiales de contrainteligencia cubanos en su equipo de seguridad para minimizar riesgos de traición.



De acuerdo el NYT, En público, Maduro proyecta una imagen de indiferencia, apareciendo en eventos sin aviso previo y participando en actividades como bailes y videos en TikTok, mientras en privado reina una atmósfera de tensión en su círculo íntimo.

"Lunes, fiesta; martes, fiesta; miércoles, jueves, viernes, doble fiesta; sábado, triple fiesta; domingo, fiesta relajada", dijo Maduro el lunes durante una aparición sorpresa en un mitin en Caracas.

"¡Fiesta hasta que el cuerpo aguante!", agregó, y luego empezó a bailar al ritmo de una rápida melodía electrónica. "No a la guerra; paz", resonó su voz en bucle sobre el potente ritmo del bajo.

Para fortalecer su protección, ha incorporado más guardaespaldas cubanos y oficiales de contrainteligencia de Cuba al ejército venezolano, un aliado clave en medio de las acusaciones de la administración Trump de que Maduro dirige un cártel narcoterrorista.

Medidas de seguridad intensificadas

Las fuentes consultadas por el New York Times, siete personas cercanas al régimen que hablaron bajo anonimato por temor a represalias, describieron cómo Maduro ha reducido su participación en eventos programados y transmisiones en vivo, optando por apariciones espontáneas y mensajes pregrabados.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios, según el reporte del NYT.

Estas acciones se enmarcan en un contexto de escalada militar estadounidense, que incluye el cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump el sábado, tras el vencimiento de un plazo dado a Maduro para abandonar el país, según reveló el lunes un informe de la agencia de noticias Reuters.