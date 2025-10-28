EE. UU.: hallazgo de más de 20 cadáveres en pantanos desata teorías de asesino serial en Houston

Las autoridades han descartado esa teoría porque no hay un patrón ni modus operandi en el hallazgo de los cadáveres.

Los habitantes de Houston, la gran metrópolis del estado de Texas (Estados Unidos), están perplejos y preocupados por la aparición de cadáveres en las vías fluviales de la ciudad, así como en canales, arroyos o secciones pantanosas conocidas como bayous.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris, se han encontrado hasta 25 cuerpos en pantanos en lo que va del año.

La aparición de los cadáveres en la vasta red de pantanos que atraviesan la ciudad ha desatado el pánico y generado la proliferación de teorías, como la existencia de un asesino serial en la ciudad. Aunque las autoridades locales han desechado esa posibilidad porque aún no se ha determinado un patrón de los crímenes.

El terror en la quinta área metropolitana más poblada de EE. UU. se intensificó el 15 de septiembre, cuando se encontró el cuerpo de Jade McKissic, una estudiante de la Universidad de Houston que desapareció repentinamente tras salir a un bar con amigos.

Según información de la Policía de Houston, lo último que se sabía de Jade, de 20 años, era que salió sin su celular y se detuvo en una gasolinera cercana.

El cuerpo de la joven fue hallado en Brays Bayou, cerca del campus de la Universidad de Houston. La autopsia reveló que no hay signos de trauma ni de crimen, pero la causa y la manera en que murió sigue siendo una interrogante para los investigadores.

Please be on the lookout for my cousin, Jade McKissic. She has been missing for almost a week from Houston, Texas. 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/88q6ZXqTmP — CCFreedmen (@CCFreedmen) September 17, 2025

Ese mismo día, Rodney Chatman, veterano militar de 43 años, fue hallado muerto en un pantano; y, al igual que en el caso de Jade, los forenses siguen sin determinar la causa y la forma de su deceso.

En los días siguiente apareció otro cuerpo en White Oak Bayou y otros tres en Buffalo Bayou.

Los cuerpos hallados solo en septiembre fueron siete, seis de los cuales fueron encontrados en menos de dos semanas; lo que avivó las teorías conspirativas en las redes sociales y las críticas de los deudos a las investigaciones de las muertes.

De las 22 muertes registradas hasta el fin de septiembre, las autoridades solo han podido determinar la causa de seis: cuatro por ahogamiento, un suicidio y una “muerte cardiaca”. Pero ninguna muerte ha sido clasificada como homicidio.

¿Por qué las autoridades descartan la existencia de un asesino serial?

El alcalde John Whitmire ha desechado la posibilidad de un asesino en serie y dicho que muchas de estas muertes estarían relacionadas con personas sin hogar, mientras que otras hipótesis plantean casos relacionados al abuso de sustancias tóxicas, problemas de salud mental y a las condiciones de las vías fluviales, que recorren una 2 500 millas a lo largo de la zona metropolitana.

“Desafortunadamente, cuando los sin hogar fallecen, a menudo terminan en el bayou”, aseguró el alcalde Whitmire.

Por su parte, el capitán de la Policía de Houston, Salam Zia, dijo a mediados de septiembre que no se ha encontrado un patrón típico.

Houston police discover 16 bodies in bayous this year as mayor dismisses serial killer speculation https://t.co/5Lrk6oCBOU pic.twitter.com/5NijIpyny7 — New York Post (@nypost) October 10, 2025

Jay Coons, profesor de justicia criminal en la universidad estatal Sam Houston, detalló a los medios locales que es difícil determinar la causa específica de muerte cuando las personas fallecen en el agua.

“Los cuerpos se descomponen rápidamente en el calor y la humedad de Houston. A menos que haya trauma evidente, como disparos, apuñalamiento o estrangulamiento, es difícil determinar la causa”, explicó.

Según datos demográficos de la oficina forense, citados por CNN, 15 de las personas halladas sin vidas en los pantanos eran negras, tres hispanas y seis blancas, con edad de entre 14 y 69 años; y la gran mayoría eran hombres.

“No hay un tipo específico de persona. En realidad, son muchas personas diferentes las que, lamentablemente, pierden la vida en relación con estas masas de agua”, dijo Krista Gehring, profesora de Justicia Penal en la Universidad Ciudad de Houston, en declaraciones recogidas por CNN.

Todas las muertes, menos una, ocurrieron en Houston. Al menos cinco de ellas se confirmaron en Brays Bayou, donde se encontró a Jade McKissic. Otras tres ocurrieron en Buffalo Bayou y una en White Oak Bayou.

La semana pasada, el padre de Kenneth Cutting Jr., un joven de 22 años hallado muerto en Buffalo Bayou el año pasado, expresó su indignación y molestia con las autoridades luego de que el médico forense – al igual que la mayoría de los casos – determinara que la causa de la muerte es “indeterminada”.

“No se cayó en ese pantano […]. No sé si hay un asesino en serie, pero la forma en la que están tratando estos cuerpos es ridícula”, declaró a un medio local.

En tanto , las concejales locales Letitia Plummer y Carolyn Evans-Shabazz presionaron al alcalde de Houston y aconsejaron a los ciudadanos mantenerse alertas y caminar en parejas por los pantanos.