Forenses de EE.UU. confirman que dos personas se habrían quitado la vida en parque de Disney en Florida: ¿qué ocurrió?

Las autoridades forenses de EE.UU. confirmaron este lunes que dos personas con antecedentes de problemas mentales se quitaron la vida en dos hechos aislados en el parque de Disney World en Orlando, Florida.

Así lo señaló a EFE la Oficina del Forense del Condado de Orange (OCSO, en inglés). Una de las víctimas mortales tenía de 31 años y fue hallada muerta el pasado 14 de octubre en el Disney's Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom; mientras que otra, de 28 años, huésped de ese mismo hotel, habría muerto por múltiples fracturas tras saltar de su habitación en el piso 12.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La Oficina del Médico Forense (MEO, en inglés) informó que la primera murió por “múltiples lesiones por impacto contundente”. Ella padecía de trastornos mentales y depresión, y había sido reportada como desaparecida en Illinois, a más de 1.600 km de distancia del parque, horas antes de que se produjera el hallazgo de su cuerpo sin vida. Además, se señaló que ella "había expresado ideas suicidas antes de desaparecer".

La MEO indicó también que el pasado 23 de octubre, esta persona fue encontrada por un transeúnte en un sendero del Disney's Contemporary Resort, "con la sospecha de haber saltado desde su habitación".

Los padres del fallecido revelaron que su hijo tenía antecedentes de consumo de alcohol y padecía problemas mentales, según las autoridades. Además, sus familiares indicaron que recientemente Matthew había intentado comprar un arma con la intención de suicidarse.

Cabe destacar que otro incidente ocurrió el último 21 de octubre. Una persona de 60 años, sufrió un episodio médico en el Fort Wilderness Resort & Campground del parque temático, y murió en un hospital local.

El hombre, con antecedentes de hipertensión y enfermedad hepática terminal, fue encontrado "inconsciente en la cama" de dicho hotel por su esposa.

Las autoridades declararon que no hay signos de algún crimen "ni consumo de drogas en la escena" y señalaron a EFE que "esta muerte ocurrió en el hospital, no en el parque, como otros han reportado erróneamente".