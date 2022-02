Biden ha decidido aprobar un plan por si acaso Rusia invadiera Ucrania y hubiera estadounidenses que intentaran abandonar el país, y que implicaría a los 1.700 soldados que el mandatario ordenó desplegar en Polonia la semana pasada. | Fuente: AFP

La Casa Blanca aprobó un plan del Pentágono para que sus soldados en Polonia construyan refugios temporales y se preparen por si fuera necesario ayudar a los ciudadanos de Estados Unidos para que huyan de Ucrania en caso de un ataque ruso a ese país.



Una fuente de la Casa Blanca dijo este miércoles a Efe que esa es una de las muchas "contingencias" para las que se están preparando las tropas estadounidenses, pero subrayó que no hay ningún plan para organizar una evacuación a gran escala como la que se produjo en Afganistán.



"No estamos planeando una evacuación masiva de los ciudadanos estadounidenses de Ucrania", recalcó el funcionario, que pidió el anonimato.

Abandonar Ucrania

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aconsejó el lunes a los aproximadamente 30.000 estadounidenses que viven en Ucrania que abandonen voluntariamente el país, y el citado funcionario subrayó que pueden hacerlo "mediante opciones comerciales, que están ampliamente disponibles".



No obstante, Biden ha decidido aprobar un plan por si acaso Rusia invadiera Ucrania y hubiera estadounidenses que intentaran abandonar el país, y que implicaría a los 1.700 soldados que el mandatario ordenó desplegar en Polonia la semana pasada.



Esos efectivos de la División 82 aerotransportada no están autorizados a entrar en Ucrania si estallara una guerra, y no hay planes de que participen en operaciones de evacuaciones aéreas como las que se produjeron en Afganistán, indicaron fuentes oficiales a la cadena CNN.

Refugios en Polonia

Lo que sí harán esas tropas en los próximos días es construir refugios con tiendas de campaña y otras instalaciones temporales en la frontera de Polonia con Ucrania, de acuerdo con esa cadena y el diario The Wall Street Journal.



Los estadounidenses que abandonen Ucrania en caso de una hipotética invasión rusa tendrían que llegar a esa zona de la frontera polaca por vía terrestre, por su cuenta y sin apoyo militar de Estados Unidos, agregó el rotativo neoyorquino.



La fuente de la Casa Blanca que habló con Efe recordó que los soldados desplegados en Polonia están "entrenados y equipados para distintas misiones" y podrán adaptarse a lo que requiera "la situación de seguridad".



Insistió, no obstante, en que la de Ucrania es "una situación muy distinta que la de Afganistán", donde hubo una evacuación caótica de miles de estadounidenses y afganos, porque ese era "el final de una guerra de 20 años" y en este caso se está "tratando de prevenir" un conflicto.



La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.



Rusia ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Ucrania y que no lo amenaza, mientras que EE.UU. alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".

