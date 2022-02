Mujer de 80 años vivió una pesadilla. | Fuente: CBS

Una mujer de 80 años fue salvada del secuestro que sufría en su casa gracias a su costumbre de jugar Wordle y publicar sus resultados cada mañana.

El hogar de Denyse Holt en Lincolnwood, Illinois, fue invadido por James H. Davis III (32), quien la mantuvo captiva por unas 17 horas luego de ingresar armado.

El hombre que estaba desnudo y sangrando por un corte ocurrido cuando rompió una de las ventanas de la mujer de tercera edad, la obligó a tomar una ducha con ella.

Luego, la mujer fue arrastrada (con su ropa de dormir empapada) hacia otro baño de la casa, donde fue encerrada mientras el secuestrador "se sentía en casa".

¿Salvada por Wordle?

Familiares y amigos lejos de casa empezaron a preocuparse por Deynse Holt luego de que no leía mensajes.

Meredith, su hija, notó que no había cumplido con una costumbre matutina.

“No envíe a mi hija mayor un Wordle en la mañana y eso le preocupó”, contó a una filial de CBS.

Un escuadrón SWAT eventualmente llegó al hogar de la mujer luego de que familiares y amigos llamaron a la policía.

El hombre, con aparentes problemas de salud mental, fue capturado y la mujer no sufrió ninguna lesión.

Wordle: un fenómeno

Wordle fue creado por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn.

Wordle se basa en adivinar una palabra de cinco letras cada día y le permite a los usuarios compartir en redes sociales su desempeño.

En sus inicios (en noviembre de 2021) tenía apenas 90 usuarios, pero en 2022 llegó a millones.

Esto provocó su compra por parte del diario The New York Times por "millones de dólares", con la cifra aún no especificada.

Los usuarios de Wordle en español juegan una versión adaptada.