Los republicanos de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos criticaron este martes al presidente del país, Joe Biden, por "haber dejado atrás" a estadounidenses en Afganistán.



El jefe de la minoría conservadora en esa cámara, Kevin McCarthy, afirmó en una rueda de prensa en el Capitolio que "nunca" en su vida se hubiera imaginado que "EE.UU. tendría una Administración que, a sabiendas, tomaría la decisión de dejar estadounidenses atrás".



Las fuerzas estadounidenses culminaron el lunes su repliegue militar de Afganistán tras casi veinte años de guerra.



Desde el Pentágono y el Departamento de Estado se informó de que quedaban menos de 200 estadounidenses en territorio afgano, mientras que este martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que eran un centenar.



El Gobierno no ha aclarado los motivos exactos por los que esas personas siguen en Afganistán.



Ante esta situación, McCarthy señaló que le gustaría conocer cuál es el plan para sacar a los estadounidenses del país centroasiático, donde los talibanes han recuperado el poder.



Y recordó que "hace dos semanas el presidente prometió a la nación que no dejaría a un solo ciudadano estadounidense": "Estamos a dos semanas del aniversario del 11S y ahora tenemos a estadounidenses atrapados en Afganistán", lamentó.



Este martes, Biden tiene previsto dar un discurso a la nación para explicar su decisión de no prolongar la presencia militar estadounidense en Afganistán más allá del 31 de agosto.



Sullivan destacó que, pese al final de la misión castrense, esto no supone el cierre de su misión diplomática, que tiene como principal fin evacuar a los 100 estadounidenses que se han quedado en el país y a los aliados afganos.



Aseguró que Washington tiene "influencia" sobre los talibanes para garantizar que todos los estadounidenses que permanecen en suelo afgano puedan salir.



Sullivan dijo que en las últimas semanas entre 5 500 y 6 000 estadounidenses han sido evacuados de Afganistán. El centenar que queda fueron contactados repetidamente por las autoridades estadounidenses para que se trasladaran al aeropuerto de Kabul o a un punto de encuentro, pero siguen allí.



El ala más derechista del Partido Republicano está presionando a McCarthy para que sea más duro hacia Biden por su gestión de la retirada de Afganistán, según el medio Politico.



Fuentes de los conservadores en el Congreso, citadas por ese medio, apuntaron que los teléfonos de sus oficinas no han parado de sonar en los últimos días por llamadas de sus votantes de base que les han pedido que abran un juicio político contra Biden o que adopten medidas contundentes contra el Gobierno.



No obstante, son minoría en la Cámara Baja y en la Alta no tienen manera de iniciar un juicio político, a menos que las elecciones de medio mandato de 2022 supongan un giro en el Congreso.



McCarthy, que apoyó la decisión del expresidente Donald Trump (2017-2021) de retirar las tropas de Afganistán, ha prometido que intentará impulsar audiencias e investigaciones en el Capitolio sobre la gestión del repliegue por parte de Biden.

