¡Como en Perú! Decenas de contenedores cayeron al mar en el puerto de Long Beach, en Estados Unidos [VIDEO]

Decenas de contenedores cayeron por la borda de un inmenso carguero en el puerto de Long Beach, en Los Ángeles; accidente que recuerda uno similar ocurrido semanas atrás en el mar del Callao.

El incidente, cuyas causas se desconocen, ocurrió el pasado martes, 9 de septiembre, al promediar las 9:00 a.m. (hora local), informó la cadena NBC.

En videos que circulan en redes sociales, se ve la impresionante caída de los contenedores, que eran trasladados en el carguero Mississippi.

Los contenedores, que estaban apilados, comenzaron a caer de pronto, causando gran estruendo. Muchos de los contenedores terminaron en el mar, mientras que otros cayeron sobre una barcaza que estaba unida al carguero.

Afortunadamente, no se han reportado heridos ni víctimas por este accidente.



Se desconoce el motivo del accidente, ni el monto de lo perdido. | Fuente: EFE

¿Qué transportaban los contenedores que cayeron al mar?

Si bien las autoridades no han confirmado el contenido de los contenedores que cayeron al mar, diversos medios estadounidenses aseguran que cajas, zapatos y otros artículos fueron vistos flotando al lado de estas inmensas estructuras.

La Guardia Costera de Estados Unidos estableció un perímetro de seguridad alrededor del carguero siniestrado, mientras que su personal rociaba agua a los contenedores, para evitar que estos sean llevados por la marea.

Cabe mencionar que la carga que cayó al mar llegó a Los Ángeles procedente de China.

La NBC destacó que el puerto de Long Beach es la puerta de entrada de Estados Unidos para el comercio del Pacífico. Solo en 2024, gestionó más de 9,6 millones de contenedores, su año de mayor actividad en la historia.

Este accidente recuerda el ocurrido el pasado mes de agosto en el mar peruano. En aquella ocasión, el puerto del Callao permaneció cerrado varias horas luego de que unos 50 contenedores cayeran de un carguero que llegó al país procedente de Taiwán.



