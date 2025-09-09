Últimas Noticias
La Casa Blanca insiste en que el Gobierno de Venezuela es "ilegítimo" y trafica con drogas

El Gobierno de Donald Trump reiteró este martes su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo”.
El Gobierno de Donald Trump reiteró este martes su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo”. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno estadounidense, señaló que "considera que el régimen venezolano es ilegítimo". Asimismo, indicó que el bombardeo contra una lancha venezolana el pasado 2 de setiembre "envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo".

La Casa Blanca reiteró este martes su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo” y lo acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, hizo estas afirmaciones al ser consultada en una rueda de prensa sobre las posibles acciones militares futuras de Washington en territorio venezolano.

“Esta Administración (del presidente Donald Trump) considera que el régimen venezolano es ilegítimo y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

La funcionaria también se refirió al ataque estadounidense ocurrido el pasado 2 de setiembre contra una lancha procedente de Venezuela con 11 supuestos miembros de la banda criminal del Tren de Aragua a bordo.

“Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará. La cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses. No permitiremos que ese veneno mortal entre en nuestro país”, añadió la vocera de la Casa Blanca.

El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente las acusaciones, al condenar el ataque y denunciar una campaña de manipulación mediática por parte de Washington.

Este incidente ha intensificado las ya tensas relaciones entre ambos países, en un contexto marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, y por las renovadas denuncias de que Maduro estaría al frente de una red internacional de narcotráfico.

