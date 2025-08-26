Defensoría solicita a la PNP "realizar el mayor esfuerzo" para arrestar a presunto asesino de Sheylla Guitérrez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Defensoría del Pueblo ha exhortado a la Policía Nacional del Perú a "realizar el mayor esfuerzo" para hacer encontrarse a Jossimar Cabrera Cornejo, sindicado como el presunto autor del asesinato de Sheylla Gutiérrez, luego que la fiscalía de Los Ángeles presentara hace unos días una orden de arresto con fines de extradición en su contra.

Además, informaron que convocaron la semana a los familias de la víctima para escuchar sus demandas y brindar información sobre los procedimiento a seguir, en una reunión con la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional de Cancillería.

"En la reunión, los familiares exigieron una actuación célere para la repatriación del cuerpo de la víctima, así como para alcanzar justicia y sanción al responsable de dicha muerte. En esa medida, la representante de la Cancillería brindó información sobre las acciones que vienen desarrollando, en coordinación con el Consulado de Perú en Los Ángeles", informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta oficial de 'X'.

Fiscalía de Los Ángeles ordena extradición y arresto por asesinato

Y es que la oficina de la fiscalía del condado de Los Ángeles (Los Angeles County District Attorney’s Office en inglés) presentó el pasado 22 de agosto una orden de extradición contra Jossimar Cabrera Cornejo, quien además fue acusado por asesinato, con "alegaciones de haber utilizado una cuchilla como arma mortal".

"Las acusaciones contra este hombre son horribles, y haremos todo lo posible para que vuelva a estar bajo nuestra jurisdicción para que rinda cuentas (…) La violencia doméstica crea caos en nuestras comunidades y destroza familias. Mi oficina está dedicada a devolver la estabilidad a las vidas de aquellos que han sido víctimas", dijo, según el comunicado, el fiscal de Distrito Nathan J. Hochman.

De ser declarado culpable de los cargos, Jossimar Cabrera enfrentaría a "una posible sentencia máxima de 26 años a cadena perpetua en una prisión estatal".

"El caso está siendo procesado por los fiscales de distrito adjuntos Diane Hong y Tyler Zaremba. Sigue siendo investigado por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles", finalizaron.

El caso de Sheylla Gutiérrez

Como se recuerda, Sheylla Guitérrez fue reportada como desaparecida el 9 de agosto. Su madre, Helga Rosillo, contó en Latina Noticias que ella era víctima de violencia doméstica e iba a denunciar a Jossimar por las presuntas agresiones que habría comenzado desde antes de que la pareja viviera en un condominio de California desde 2023.

Helga Rosillo también dijo que recibió una segunda llamada de Sheylla, que sería la última conversación entre ambas. Cuando buscó comunicarse con Jossimar, este le respondió que Sheylla había sido detenida en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita programada, una respuesta que encendió las alarmas porque esa oficina no operaba los fines de semana.

RPP tuvo acceso a las cámaras de seguridad donde se observa a Jossimar Cabrera cargando un bulto envuelto en sábado el día anterior a la desaparición.

Información desde Estados Unidos

Jossimar Cabrera ingresó el 16 de agosto al Perú y fue detenido por la Policía una vez arribó al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; sin embargo, al no existir orden de detención en su contra, tuvo que ser liberado, según informó a Los Ángeles Times Michael Modica, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el medio estadounidense, ese mismo 16 de agosto, en el Bosque Nacional Los Ángeles, las autoridades encontraron el cuerpo de Sheylla "envuelto en un material similar al que se ve arrastrando en el video, aunque el departamento no especificó de qué material se trataba".

"Aún no se ha determinado la causa de la muerte y la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles la está investigando", informaron las autoridades a Los Ángeles Times.

Mientras tanto, los padres de Sheylla Gutiérrez exigieron inmediatez en la repatriación de su hija y que el sospechoso no escape del Perú en medio de la tenencia legal de los hijos, que son tres niños de 9, 5 y 3 años.

Jossimar Cabrera se declara inocente

Por otro lado, Roberto Robles, abogado de Jossimar Cabrera, indicó que su patrocinado se declara inocente de cualquier sospecha y que, hasta el momento, no existe ninguna investigación abierta contra él en nuestro país.

"Mientras no haya una investigación no podemos brindar un tema de estrategia de defensa. No hay unos hechos, no hay una imputación concreta que diga que mi patrocinado es el autor. Es un sospechoso que estamos viendo a nivel nacional por las noticias. Simple sospechoso. Puede haber otra persona, inclusive", aseguró.