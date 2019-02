EE.UU. | Hombre asegura reconocer a su madre en un retrato dibujado por un asesino serial

Fotografía de Priscilla Baxter-Jones (izquierda) junto a un retrato dibujado por el asesino Samuel Little (derecha). | Fuente: KFVS-12

Un hombre del estado de Tennessee (Estados Unidos) afirma haber reconocido a su madre en un retrato dibujado por un asesinado en serie que confesó haber matado a 90 mujeres.

La última vez que Anthony Jones vio a su madre fue la víspera de Navidad en 1996, cuando él tenía 15 años. "Ella me dijo: 'Te quiero, hijo, te veré mañana por Navidad'", dijo Jones. Pero su madre nunca volvió.

Un par de semanas después, en enero, el cuerpo de Priscilla Baxter-Jones fue encontrado sin vida en el río Mississippi. La mujer había sido violada y apuñalada.

Erica Wells-Jones, la esposa de Anthony, señaló que su marido siempre estuvo preocupado por lo que le ocurrió a su madre y deseaba encontrar al asesino de alguna forma.

Esta semana Anthony vio un boceto hecho por el asesino en serie Samuel Little que había difundido el FBI, y la reconoció. "Pusimos esas fotos una al lado de la otra y, sabes, esa es ella", dijo Wells-Jones al canal local KFVS-12.

¿Coincidencias?

Como parte de su confesión, Samuel Little dijo que asesinó a la mujer del retrato durante el mismo periodo en que desapareció Priscilla Baxter-Jones. Actualmente encarcelado, el homicida ha dibujado al menos a 16 de sus víctimas que aún no han sido identificadas.

Mientras tanto, Anthony Jones también asegura haber conocido a Little cuando era un niño. "Vi la foto más antigua de él y automáticamente supe quién era porque no me olvido de las caras", señaló.

Jones sabe que no puede recuperar a su madre, pero él y su familia esperan que, al presentarse, podrán ayudar a mantener a Little en la cárcel.

"Sería un alivio para él y sus hermanos saber que este hombre no está en calle", dijo su esposa.

La policía de Memphis está investigando si la mujer del boceto es de hecho la madre de Jones. Sin embargo, los investigadores dicen que hasta ahora no han encontrado pruebas de que Little haya apuñalado a alguna de sus víctimas.