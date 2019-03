Katy Canning y su padre no biológico. | Fuente: Captura de CBS News

En un instante cambió la vida de una joven estadounidense después de someterse a una prueba de ADN que le trajo más de una sorpresa. A Katy Canning, su madre solía decirle cuando crecía, que sus raíces provenían de nativos americanos.

Sin embargo esta afirmación no la convencía del todo al comparar constantemente sus rasgos físicos con los de su padre. Por ello decidió escupir en un pequeño tubo y enviarlo a los laboratorios de 23andMe y AncestryDNA, para una prueba genética.

Según la cadena de noticias, CBS News, los resultaron revelaron que Katy era hija de Baron Duncan, un conocido guitarrista de Jamaica que murió a los 48 años después de luchar contra el cáncer en el 2012. Y que además tiene otros cuatro medios hermanos. "Es una locura, muy loca", dijo boquiabierta en la entrevista de tv.

Sabiendo que ahora es jamaiquina-estadounidense, viajaban por su mente múltiples preguntas sobre los resultados de la prueba: ¿Puede una prueba de ADN decirme qué soy y cuál es mi identidad? No lo sé. Eso es lo extraño. ¿Puedo decir eso? No lo sé”.

Sin embargo a pesar del sobresalto interno que le causó la noticia, asegura no reservarle ningún tipo de resentimiento a su madre. "No le importa [su madre] lo que diga una prueba de ADN; he sido suya desde el momento en que nací", dijo. "La familia no es solo sangre, pero la familia es lo que tú haces, y la familia es tu corazón, y mi padre es mi padre", añadió.

"¿Creciste pensando que eras el mayor de dos, y de hecho eres el mayor de cinco?" le preguntó un periodista a lo que la joven respondió sin salir de su asombro "Exactamente."

"Conocer a mi hermano Stephen por primera vez, fue como mirar a mi gemelo. Literalmente empecé a llorar en cuanto lo vi", relató el momento en que tuvo frente a frente a uno de los hijos de Baron Duncan.