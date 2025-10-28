Autoridades en Misisipi mataron a varios monos que escaparon de camión que volcó: conductor dijo que estaban infectados

El accidente ocurrió en una autopista del norte del pueblo de Heidelbert, en el condado de Jasper, Misisipi. Inicialmente se activó un plan de búsqueda y eliminación de los primates, pero luego la universidad que los envió dio cuenta de que no representaban un peligro para la gente.

Un camión que transportaba a un grupo de monos aparentemente infectados con diversas enfermedades volcó en una autopista del norte de Heidelberg, un pueblo en el condado de Jasper, en Misisipi, Estados Unidos.

Así lo informaron desde la oficina del Sheriff del condado de Jasper y dieron cuenta que estos primates fueron enviados desde la Universidad Tulane, donde eran objeto de investigaciones.

Según señalaron, los primates estaban infectados con enfermedades como hepatitis C, herpes y COVID. Todos escaparon del vehículo tras el accidente, lo que provocó una alerta de búsqueda.

“Se ha reportado que varios monos están sueltos. No se acerquen a los monos y si ven a alguno llamen al 911. Representan una amenaza potencial a su salud y son agresivos”, indicaron a través de un primer pronunciamiento en Facebook.

Poco después de que volcara el camión, la oficina del Sheriff del condado de Jasper señaló que todos los monos que escaparon, salvo uno, fueron eliminados.

Pronunciamiento de la Universidad de Tulane

En tanto, desde la Universidad de Tulane indicaron que los primates no estaban infectados y fueron enviados desde su Centro Nacional de Investigación Biomédica hacia otras organizaciones que los utilizan en investigaciones para lograr avances científicos.

“Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no están infectados. Estamos colaborando de forma activa con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para apoyar en lo que se necesite”, indicaron.

Al respecto, desde la oficina del Sheriff del condado de Jasper indicaron que la información de que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los ciudadanos fue dada por el conductor del vehículo que volcó.

“Tomamos las acciones del caso tras recibir esta información de la persona que transportaba a los monos, quien también nos indicó que para tratarlos era necesario utilizar equipos de protección personal”.