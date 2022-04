Fotografía divulgada por la Oficina del Alguacil del Condado de Seminole donde se aprecia un caimán de más de 10 pies (tres metros) mientras corta el tráfico en una carretera estatal en las afueras de la ciudad Oviedo en el centro de Florida. | Fuente: EFE

Un caimán de más de 10 pies (tres metros) de largo obligó este miércoles a cortar el tráfico en una carretera estatal en las afueras de la ciudad Oviedo (centro de Florida, Estados Unidos).

El caimán salió del lago Jesup y cruzó la carretera esta mañana cuando había bastante tráfico causando el terror de los automovilistas, aunque no se mostró agresivo, según puede verse en las fotografías de la oficina del alguacil del condado Seminole.

Agentes de la oficina del alguacil del condado Seminole y la policía de Oviedo terminaron con las andanzas del caimán acorralándolo con sus automóviles hasta llevarlo a la cuneta.

Allí esperaron a que llegase un trampero enviado por la Comisión de Conservación de Fauna y Pesca (FWC) de Florida para alejarlo del lugar.

Caso similar

La semana pasada ocurrió algo similar en una pista de la base aeronaval de la Armada de EE.UU., en Cayo Hueso, en la parte más meridional de Florida.

La pista fue cerrada mientras los especialistas de la Comisión llegaban para atraparlo y llevarlo lejos de la base.

Cada primavera la FWC publica unos consejos para coexistir de manera segura con caimanes y cocodrilos en Florida.

"Las señales de la primavera (clima cálido, flores florecientes y pájaros anidando) se están produciendo en toda Florida. Las temperaturas más cálidas también significan que los caimanes son más activos y visibles", dice ese manual con recomendaciones para seguir dentro y fuera del agua, que es el medio natural de esos animales.

El caimán es una historia de éxito en conservación en Florida, que tiene una población "sana y estable", que se estima en 1,3 millones de animales de todos los tamaños.

Se encuentran en lagos de agua dulce, estanques, pantanos y ríos de movimiento lento en los 67 condados de Florida, dice FWC.

(Con información de EFE)

