EE.UU. | Una mujer intentó buscar al donante con el que concibió a su hija, pero terminó pagando un precio alto

Danielle Teuscher es madre de una niña de cinco años. Ella pudo dar a luz luego de que acudiera a una clinica en Estados Unidos y consiguiera un donante de esperma. Sin embargo hubieron cosas que la madre quería averiguar como antecedentes familiares y problemas de salud. Es por ello que recurrió a una página web que permite conocer las raíces genéticas de un individuo.

Lo que parecía ser un problema resuelto, resultó ser un problema prolongado para la madre.

Teuscher encontró que el esperma donado provino de Northwest Cryobank, un lugar que ofrece a los donantes de esperma el hacerlo de manera anónima. Sin embargo, la madre indicó que el pariente encontrado en la página web se declaró como abierto a la conversación.

"Dije 'No quiero cruzar ningún límite. Solo quiero hacerle saber que estamos aquí y estamos abiertos al contacto si es así'", dijo Teuscher para CBS News.

El familiar contactado le contestó: "No entiendo", por lo que Teuscher dijo que lo dejó pasar. Sin embargo, luego recibió una carta por parte de la clínica de espermas diciéndole que deje de comunicarse con el donante o que intente obtener más información sobre este. Tras ello, el banco le retiró de su poder cuatro frascos adicionales que había adquirido para que su hija tenga hermanos.

“Fue devastador. Quiero decir... me sorprendió, lloré durante días, apenas podía comer", dijo Teuscher. "Me sentí avergonzada. Aquí pensé que estaba haciendo esto que pensé que era lo mejor para mi hija... Y luego volvió a caer sobre mí de una manera tan dura que me hizo sentir como si hubiera hecho algo terrible”, expresó.

Respuesta de la clínica

CBS News se contactó con el banco e indicó que "no prohíbe las pruebas de ADN, pero dijo que "surge la preocupación cuando uno usa los resultados de las pruebas de ADN para comunicarse con un donante y/o su familia".

Además dijo que clientes como Teuscher "acordaron por contrato no buscar de forma independiente la identidad o intentar comunicarse con estas personas".