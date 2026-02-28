Irán corta el servicio de internet y telefonía en todo el país

La organización NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en la red, informó a través de sus redes sociales que Irán se encuentra en medio de un apagón de internet casi total, con una conectividad reducida al 4 % respecto a los niveles normales.

El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y telefonía en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreas contra la nación persa en las que han alcanzado al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

"Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

EFE pudo constatar que las conexiones están caídas y que las llamadas telefónicas no funcionan desde poco después del ataque.

El Gobierno iraní ya recurrió a la interrupción del servicio de internet durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre y que desembocaron en la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron por la represión del régimen.

Entonces, la interrupción total del servicio de internet se prolongó más de dos semanas.

También en junio del año pasado, Irán suspendió el acceso a internet durante la guerra de los doce días lanzada por Israel.

El Gobierno iraní justificó entonces que los sistemas de internet ayudaba a la geolocalización de los drones lanzados contra su territorio y a las comunicaciones israelíes con agentes en el país.

Estados Unidos e Israel lanzaron esta mañana un ataque contra objetivos en la nación persa según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó de operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de lo ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.