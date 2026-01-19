Hackers interrumpen transmisión de la TV estatal de Irán y muestran imágenes del hijo del último sha

Piratas informáticos interrumpieron las transmisiones satelitales de la televisión estatal iraní el último domingo, mostrando imágenes del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, junto con llamados a las fuerzas de seguridad para que no apunten sus armas contra el pueblo, informó la agencia de noticias The Associated Press (AP)

El incidente ocurrió tras las recientes protestas antigubernamentales que dejan una cifra de muertos que supera las 3 900 personas según activistas de derechos humanos.

La interrupción afectó varios canales de la radiodifusión de la República Islámica de Irán, transmitiendo dos clips de Pahlavi y un gráfico que decía "No apunten sus armas contra el pueblo. Únanse a la nación por la libertad de Irán", según informó AP.

La Organización de Radio y Televisión de Irán reconoció que la señal en algunas regiones del país se vio interrumpida durante “unos momentos” por una fuente “desconocida”, según un comunicado citado por las agencias Fars y EFE.

El hackeo no es el primero en afectar las ondas iraníes. En 1986, The Washington Post reveló que la CIA gestionó una transmisión clandestina que se filtró a canales iraníes a través de Pahlavi. Mientras que, en 2022, varios canales transmitieron imágenes de líderes del grupo opositor Mujahedeen-e-Khalq, en las que se pedía la muerte del el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, reportó 624 protestas registradas, al menos 24 669 arrestos y 3919 muertes confirmadas, de las cuales 3685 eran manifestantes, incluidos 25 niños menores de 18 años.

Videos divulgados en redes sociales mostraron mensajes contra la República Islámica, instando a los iraníes a continuar las protestas. La transmisión incluyó imágenes de fuerzas de seguridad que, sin ofrecer pruebas, afirmaban haber "depuesto las armas y jurado lealtad al pueblo", según AP.

Un comunicado de la oficina de Pahlavi reconoció la intervención informática que mostró al príncipe heredero, aunque no respondió a preguntas sobre el incidente.

La emisora estatal indicó que el fallo fue “resuelto de inmediato”, pero el evento se produce en un contexto de internet restringido impuesto por el gobierno para sofocar las manifestaciones.