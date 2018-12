La verdadera historia del descubrimiento del Titanic fue revelada más de 30 años después. | Fuente: 20th Century Fox

Por más de 30 años se creyó que el descubrimiento de los restos del Titanic en el fondo del mar fue parte de una misión científica. Sin embargo, esto ha sido puesto en tela de juicio por el oceanógrafo Robert Ballard, descubridor -en 1985- del monumental navío.

En una entrevista con la cadena CNN, el estadounidense reveló que el descubrimiento del Titanic se dio en medio de una misión secreta durante la Guerra Fría, que tenía como objetivo recuperar dos submarinos nucleares hundidos: el USS Thresher y el USS Scorpion.

“Sabíamos dónde estaban los submarinos. (...) Lo que querían que hiciera es que regresara ahí y que los rusos no me siguieran, porque estábamos interesados en las armas nucleares que estaban en el Scorpion, además de lo que los reactores le estaban haciendo al medio ambiente. No querían que el mundo supiera eso, así que yo debía tener una historia de apoyo”, dijo Ballard.

Según su relato, la Armada de EE.UU. le ofreció fondos para buscar el Titanic, pero con la condición de que primero explorara los submarinos. Así que la historia de la búsqueda del gigante navío hundido en 1912 sirvió de tapadera de su real objetivo. “La prensa era totalmente ajena a lo que yo estaba haciendo”.



Ballard contó que, tras culminar la misión de explorar los mentados submarinos, su equipo solo tuvo 12 días para buscar el Titanic, y lo logró. “Cuando encontramos el Titanic, estábamos muy emocionados, naturalmente, porque fue un trabajo duro. Lo conseguimos, marcando el gol de la victoria al momento del pitido final”, sostuvo.

El oceanógrafo adelantó que esta no fue la única misión para la que fue convocado por el gobierno estadounidense. Sin embargo, apuntó que no puede hablar nada al respecto ya que estas misiones aún no han sido desclasificadas.