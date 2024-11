Kamala Harris reconoció oficialmente su derrota ante Donald Trump: "Debemos aceptar los resultados"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Debemos aceptar los resultados" de las elecciones estadounidenses, afirmó este miércoles la vicepresidenta demócrata Kamala Harris a sus partidarios al reconocer su derrota electoral ante el expresidente republicano Donald Trump.

"Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria", dijo en la Universidad Howard en Washington. "También le dije que le ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que participaremos en un traspaso pacífico del poder".

Ante sus simpatizantes, Harris aseguró que no renunciará a la lucha que impulsó su campaña a la Casa Blanca y reiteró que un principio de la democracia estadounidense es aceptar los resultados de las elecciones, en clara alusión a la actitud de Trump al perder la elección de 2020 ante el saliente presidente Joe Biden.

“Nosotros le debemos la lealtad no a un presidente ni a un partido, sino a la Constitución de Estados Unidos; y la lealtad a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Mi promesa a los tres es por lo cual estoy aquí para decirles, mientras reconozco y acepto la derrota de esta elección, que no voy a ceder en la lucha que le dio todo el combustible a esta campaña", indicó.

“Reconozco la derrota, pero no cedo en la lucha”, agregó.

Asimismo, la vicepresidenta estadounidense llamó a sus seguidores a “seguir luchando”.

"El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando", alegó.

Kamala Harris cerró su discurso agradeciendo el respaldo de sus simpatizantes en estos meses de campaña.

“Les doy las gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, puntualizó.