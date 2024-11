Hay 14 líderes confirmados para el APEC 2024: ¿Joe Biden y Lula da Silva estarán presentes?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Faltan pocos días de llevarse a cabo el l Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2024), por lo que Renato Reyes, alto funcionario del Perú ante APEC, se presentó en Aplicación de Noticias por RPP y confirmó que hay 14 economías confirmadas en el evento.

"Hay oficialmente 14 líderes confirmados. Va siendo gradual y esperamos que en los siguientes días, confirmen los demás. Conocemos que casi todos van a venir. Tenemos mucho entusiasmo. Entre los líderes, conocemos que estará el presidente de China, el primer ministro de Singapur, entre otros", dijo al iniciar.

En cuanto a la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, sostuvo que todavía no han recibido una cancelación oficial. Mientras que, en el caso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, esta sería "una decisión soberana. Mañana hay una elección. Tenemos señales buenas de que estará bien representado".

Sin embargo, "México es uno de los líderes que todavía no se ha confirmado", pero Renato Reyes descartó que fuese por las diferencias con el Gobierno peruano: "En Tailandia no fue. El año pasado, sí fue a Estados Unidos, pero el 2021 no fue a la de Nueva Zelanda. Es una constante que ya presenta".

Finalmente, señaló que, "hasta el domingo, tenemos 1,901 delegados registrados, cerca de 1,200 periodistas internacionales y cerca de 1,200 empresarios".

¿Qué sucederá con las protestas y el Megapuerto de Chancay?

Ante las protestas anunciadas, el alto funcionario del Perú ante APEC comentó que desde el mes de abril del 2023, se conformó un grupo de trabajo encargados de organizar la seguridad del evento.

"Ellos están en permanente contacto con el Ministerio del Interior, con seguridad del Estado, y tengo entendido que la Policía hará la explicación correspondiente. Hay un plan de operaciones que prevé resguardar la integridad y seguridad de todos los líderes y la ciudadanía durante el periodo de la semana de líder económicos de APEC con planes operativos de las zonas de acción", dijo en RPP.

"La cancillería, con anticipación, tomó las providencias con las autoridades del orden para prevenir estas situaciones", agregó.

En el caso del Megapuerto de Chancay, Reyes informó que Xi Jinping, presidente de China, tiene varios temas en agenda, por lo que se decidió que la inauguración del Megapuerto de Chancay fuese visualizada en Palacio de Gobierno.

"Han primado temas de agenda. El presidente de China viene por una visita corta, para su participación dela cumbre APEC. Él es un líder mundial y tiene una agenda, primero realiza una visita de estado al Perú y la riqueza de APEC. En el marco de la cumbre, los líderes se reúnen y es probable que tenga reuniones con otros líderes del mundo", indicó.