Embajador de Perú en Estados Unidos afirma que TLC entre ambos países no tendría riesgo tras elecciones presidenciales

Kamala Harris y Donald Trump se vienen disputando los votos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos llevadas a cabo este martes 5 de noviembre. Dicha elección repercutirá en la economía y política internacional con varios países en el mundo, incluido el Perú.

Para tener un panorama más claro de los efectos —y relaciones— con el país norteamericano, RPP conversó en exclusiva con Alfredo Ferrero, embajador del Perú en Washington, quien aseguró que los comicios en Estados Unidos se desarrollaron “con total normalidad”.

“La jornada electoral se está cumpliendo en algunos Estados, pero el conteo no ha transcurrido. Se especula que será una elección muy ajustada. Tradicionalmente son elecciones pegadas y esta no será la excepción”, señaló el diplomático peruano en Las cosas como son.

Asimismo, Alfredo Ferrero explicó que tanto Donald Trump como Kamala Harris están más enfocados en temas internos en el país norteamericano como seguridad ciudadana, la economía, la inflación, la migración, entre otros.

En ese sentido, recalcó que el objetivo de la embajada peruana en estos momentos es incluir al Perú en la agenda de Estados Unidos sin importar quién será el nuevo presidente. “Tenemos que estar atentos al resultado y generar relaciones tanto con el partido demócrata como el republicano. Felizmente, el Perú se ha perfilado bien en ambos frentes”, expresó.

TLC con Perú no se verá afectado tras elecciones en EE. UU., afirma embajador

Por otro lado, Alfredo Ferrero recalcó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmó entre Perú y Estados Unidos el 2006 no se verá afectado por el resultado de las elecciones presidenciales en el país norteamericano este 2024.

Del mismo modo, Ferrero recordó que el TLC se firmó con el partido republicano, pero se aprobó con el Congreso demócrata tres años después. “Ese tratado es un hito porque es un buen tratado para los dos países. El intercambio comercial llega a los 23 millones de dólares. La tarea del embajador es colocarnos en la agenda de Estados Unidos”, sostuvo.

El también exministro de Comercio Exterior y Turismo explicó que el TLC con Perú no tiene “ninguna conflictividad” con Estados Unidos por lo que cualquier intervención solo perjudicaría a los consumidores norteamericanos.

“Cualquier acuerdo de libre comercio no se puede modificar. Salvo que un país denuncie el acuerdo. Si Donald Trump denuncia el tratado, por ejemplo, también pondría en riesgo el comercio de Estados Unidos porque este es un comercio que está andando muy bien. No hay un tema sensible con el tratado en Estados Unidos”, aseguró.

¿El APEC Perú 2024 se verá afectado por las elecciones de Estados Unidos?

Ante la consulta si el APEC Perú 2024 se verá afectado por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Alfredo Ferrero recalcó que esto no tendría que incidir porque el actual presidente Joe Biden es quien debería asistir a la cumbre para cumplir sus funciones como mandatario que le corresponden hasta enero.

“El presidente de Estados Unidos es Joe Biden hasta enero, por tanto creo yo que indicaría que Biden estaría yendo al Perú porque ya está viendo la seguridad. Se espera que se confirme en los próximos días, pero el Perú está preparado para recibir a Joe Biden”, manifestó.

De igual manera, el embajador peruano mencionó que si gana Donald Trump no tendría por qué venir al Perú, pero si gana Kamala Harris podría acompañar a Biden

“Puede acompañarlo, pero me parece difícil porque Biden es presidente hasta el último día de su mandato. Esa ya es una decisión de Estados Unidos. Para el Perú será un éxito tener una cumbre con las economías más importantes del mundo”, concluyó.

