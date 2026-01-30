¿En qué consiste la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a países que proporcionen petróleo a Cuba?

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la amenaza de tomar el control de Groenlandia, Donald Trump pone la mira en un nuevo objetivo: Cuba.

La Casa Blanca anunció este jueves 29 de enero que el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para permitir que su Administración pueda imponer sanciones a los productos procedentes de países que proporcionen "directa o indirectamente" petróleo a Cuba. Una medida que el mandatario justifica como una protección de "la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" frente a "las acciones y políticas malignas del régimen cubano".

Según el decreto presidencial, las Secretarías de Comercio y de Estado están autorizadas a "tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de reglas y orientación, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas".

En concreto, el titular de Comercio, Howard Lutnick, determinará si un país está vendiendo o facilitando de otra manera el petróleo a Cuba; la decisión de si se debe imponer y en qué medida una tarifa adicional sobre los productos de la nación que, a discreción de la Administración Trump, es plausible de una sanción recaerá en el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se ha convertido en la cara de una política exterior estadounidense cada vez más agresiva y de tendencia injerencista.

Trump, reza el comunicado de la Casa Blanca, se reservará la potestad de modificar la orden "si Cuba o los países involucrados toman medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos".

¿Presión para un cambio de gobierno en Cuba?

Esta acción va en línea con la creciente presión de Estados Unidos hacia Cuba, país que está bajo un embargo económico de Washington (con mayor o menor amplitud a lo largo de los años) desde 1960, el cual ha sido un justificativo recurrente del gobierno comunista de la isla a su profunda crisis económica.

Sin embargo, la Administración Trump no esconde su deseo de ver que el control de la isla cambie de manos y, según ha reportado el Wall Street Journal, trabaja "activamente" con ese objetivo.

Tras firmar la orden ejecutiva, y en medio de la presentación del documental de su esposa Melania, el presidente estadounidense reiteró que "Cuba no podrá sobrevivir" a esta nueva medida.

Consultado sobre si estaba intentando "ahogar" al país caribeño, Trump consideró que esa palabra era "muy dura", pero tildó a Cuba de "nación fallida". "Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver", declaró.

Trump viene manifestando la idea de que el gobierno cubano puede caer pronto desde que tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero pasado, arguyendo que el gobierno hoy en manos de Miguel Díaz-Canel se sostenía en el petróleo venezolano.

En la víspera de la adopción de esta amenaza de gravámenes, Marco Rubio admitió en una audiencia en el Senado que "nos gustaría" un cambio de "régimen" en Cuba, aunque matizó que "eso no significa que vayamos a provocarlo". "No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático", subrayó el secretario de Estado, en una frase que también parece destinada a las bases del movimiento nacionalista que apoyó la elección de Trump y que ve de reojo que su Administración dedique recursos a asuntos de otros países.

Precisamente, en la orden que establece el marco para las tarifas a países que proporcionen petróleo a Cuba, Washington sostiene que el Gobierno cubano ha adoptado medidas "que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos, que "proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales como Hezbolá o Hamás" y que "apoya a adversarios en el hemisferio occidental", como Rusia, China o Irán.

Asimismo, subraya que Cuba "persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos".

¿Un llamado de atención para México?

En un contexto donde hace días los ojos están puestos en cómo actuará México, bajo las presiones de su vecino del norte, las últimas medidas de Washington suman peso a esta situación.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intentado hacer equilibrio entre ser el proveedor petrolero de Cuba y mantener una buena relación con Estados Unidos, rápido para la confrontación y con el que ha tenido roces por migración, los grupos narcotraficantes y tironeos arancelarios.

En ese sentido, el último martes, la presidenta mexicana afirmó que la petrolera estatal PEMEX, que ha enviado casi 20 mil barriles de crudo por día a Cuba desde enero hasta septiembre de 2025, había pausado temporalmente los suministros.

Sin embargo, la mandataria fue ambigua en su respuesta alegando que esta interrupción se debe a fluctuaciones generales en los abastecimientos de petróleo. Recalcó que fue una "decisión soberana", no como consecuencia de una presión de Estados Unidos, y que el respaldo a la isla continuará, sin aclarar de qué manera.

"La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas", dijo en su conferencia de prensa diaria.

Mientras que el miércoles, Sheinbaum detalló que la pausa a los envíos se deben a cuestiones contractuales de PEMEX, los cuales "determinan cuándo se mandan los envíos y cuando no".

En sus maniobras por mantener una buena relación con Donald Trump, la líder de izquierdas mantuvo con él una nueva conversación telefónica. El republicano la catalogó como muy productiva y, además de tildar a Sheinbaum como "maravillosa y muy inteligente", describió que hablaron sobre seguridad fronteriza y al tráfico de drogas, y no sobre los lazos con Cuba.