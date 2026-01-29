Últimas Noticias
Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. | Fuente: EFE
por Agencia EFE

Según Donald Trump, su gobierno tomó esta medida al considerar a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU.".

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren crudo a Cuba.

El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

