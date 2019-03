Vladimir Putin y Donald Trump | Fuente: EFE

Estados Unidos consideró una "provocación" el despliegue de militares rusos en Venezuela en apoyo del presidente Nicolás Maduro y continuará "defendiendo y protegiendo" sus intereses en la región, dijo el viernes el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

"Consideraremos esas acciones provocadoras como una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales en la región. Continuaremos defendiendo y protegiendo los intereses de Estados Unidos y los de nuestros socios en el Hemisferio Occidental", advirtió Bolton en un comunicado.

Una comitiva de militares rusos aterrizó en Venezuela el pasado 24 de marzo y copó la convulsionada escena política del país caribeño.



El diputado opositor Williams Dávila dijo a la agencia Efe que dos aeronaves militares rusas con casi un centenar de funcionarios aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas, lo que consideró un hecho "grave".



"Es extraño es que venga una misión rusa contrariando por completo las disposiciones que establece la Constitución nacional, ninguna misión puede llegar a Venezuela si no tiene la autorización de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", afirmó en una conversación telefónica con Efe.



Dávila dijo no tener conocimiento de las labores que realizarán los rusos en el país, pero insistió en que su presencia representa una "violación de la soberanía venezolana". "Y los militares venezolanos se quedan callados", añadió.

Con información de EFE y AFP.