Riley Horner | Fuente: Captura de video de ABC

Cuando Riley Horner (16 años) se despierta cada mañana cree que es 11 de junio, el mismo día en que sufrió un golpe en la cabeza en un concierto. El episodio le genera mucha confusión, pero eso no es todo.

Cada dos horas su memoria borra todos sus recuerdos.

Por estas razones, a donde va, Riley lleva un cuaderno, un libro y un lápiz para anotar lo que le sucede y mantenerse al día en la escuela. Cada dos horas configura su alarma para repasar lo que ha olvidado y ha pegado un papel con su nombre en el casillero para recordar donde debe guardar sus cosas.

"Nos dicen que no hay nada médicamente incorrecto (…) No pueden ver nada. No se puede ver una conmoción cerebral en una resonancia magnética o una tomografía computarizada. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor", explicó su madre Sarah Horner a la cadena de televisión WQAD.





Riley quien vive con su madre en Illinois, Estados Unidos, estuvo el 11 de junio en un baile de la Convención Estatal de la FFA donde fue pateada accidentalmente en la cabeza por un estudiante mientras era cargado entre una multitud furiosa.

Acabó en un hospital donde los médicos le hicieron una serie de exámenes y descartaron alguna conmoción cerebral. Ella retornó a casa apoyándose de unas muletas.

"Mi hermano falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Y se lo decimos todos los días, pero ella no tiene idea al respecto", dijo Sarah. "No estoy haciendo recuerdos y estoy realmente asustada", asegura Riley.

La familia Horner dice estar sumamente desesperada y espera pronto que los médicos puedan volver a estudiar el caso de Riley porque temen que se encuentre frente a un problema irreversible que afecte su futuro. "(Los médicos) nos dijeron que podría ser así para siempre. Y no estoy de acuerdo con eso", dijo la madre.