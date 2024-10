Harris arremete contra Trump por afirmar que protegerá a las mujeres "les guste o no"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, arremetió este jueves contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021) por haber declarado el miércoles en un mitin que protegerá a las mujeres "les guste o no", un comentario que Harris consideró "muy ofensivo".



Harris hizo estas declaraciones a la prensa en Madison (Wisconsin), desde donde se dirigirá este jueves a hacer campaña en Arizona y Nevada, dos de los estados clave de las elecciones del 5 de noviembre.



"Quiero hablar sobre lo que dijo sobre las mujeres y sobre si les gusta o no. Sinceramente, creo que es algo muy ofensivo para las mujeres, al no reconocer su capacidad, su autoridad, su derecho y su habilidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluyendo sobre sus propios cuerpos", manifestó.



La vicepresidenta consideró que "esto es solo el último ejemplo" de una serie de comentarios de Trump sobre cómo percibe la autonomía de las mujeres y afirmó que cada vez hay más indicios de que no luchará por los derechos reproductivos de las mujeres.



"No prioriza la libertad de las mujeres ni reconoce su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas y cuerpos", subrayó.



Harris ha hecho del aborto uno de los ejes principales de su campaña, prometiendo que luchará por la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. eliminara en 2022 las protecciones federales al aborto.



Actualmente, 21 de los 50 estados de EE.UU. prohíben o restringen casi completamente el aborto, sin excepciones en algunos casos para situaciones de incesto o violación.



Las declaraciones de Trump en Wisconsin han sido criticadas por comentaristas de importantes cadenas de televisión estadounidenses como CNN y BBC, por su tono paternalista y por negar la autonomía de las mujeres.



Para algunos, además, son un recordatorio de su historial de declaraciones misóginas, incluyendo cuando presumió de "agarrar a las mujeres por sus genitales" en un vídeo publicado durante la campaña de 2016, así como de la condena que recibió el año pasado por abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en 1996.

Trump enfrenta un déficit significativo entre las mujeres frente a Harris

Trump relató en Wisconsin cómo sus asesores le habían aconsejado que dejara de decir en sus discursos que quería "proteger a las mujeres" al considerarlo inapropiado, pero explicó que les respondió: "Bueno, voy a hacerlo, les guste o no a las mujeres. Voy a protegerlas".



Las encuestas muestran que Trump ya enfrenta un déficit significativo entre las mujeres frente a Harris, que podría convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.



Un sondeo de este mes de NBC muestra una marcada diferencia de género: Harris tiene el 55 % de respaldo entre las mujeres frente al 41 % de Trump. Mientras tanto, entre los hombres, el exmandatario lidera con un 56 % de intención de voto, 16 puntos más que la vicepresidenta.



La misma encuesta reveló que el aborto se perfila como el tema más determinante para el 22 % de los votantes, que declaró que esta cuestión será decisiva para elegir a quién votar.

EFE