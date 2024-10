USA: Donald Trump promete prosperidad para latinos mientras estigmatiza a inmigrantes en Pensilvania

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este martes 30 de octubre traer prosperidad económica a los latinos a la vez que estigmatizó como "criminales" a los inmigrantes recién llegados al país, en un mitín en el estado clave de Pensilvania, donde el voto de los hispanos será decisivo.



El evento de campaña, en donde también participó el senador de origen cubano Marco Rubio, llega después de que los comentarios xenofóbicos de un comediante durante un mitin de Trump en Nueva York sobre los latinos y sobre Puerto Rico causarán rechazo por parte de ambos lados del espectro político.

¿Qué dijo Donald Trump en Pensilvania?

En Allentown, una ciudad de mayoría hispana con una importante presencia puertorriqueña, el republicano dijo que la "toda la comunidad hispana estará muy agradecida con él" si llega a la presidencia.



"Les traeré el mejor futuro a los puertoriqueños y a los hispanoestadounidenses (...) cuidaré de sus familias, defenderé la religión y traeré de vuelta puestos de trabajo, riqueza y fábricas", prometió Trump a sus seguidores.



El exmandatario no se refirió al discurso del comediante Tony Hinchcliffe, que tildó a Puerto Rico -una isla que forma parte de EE.UU. bajo la figura de estado libre asociado- de una "isla flotante de basura". Trump se distanció del humorista, asegurando que "no lo conocía" y su campaña insistió poco después del mitin el domingo en Nueva York en que sus ideas no representan a las de la campaña.



Durante más de una hora de discurso en Allentown, Trump repitió su narrativa antiinmigrante, asegurando que EE.UU. se ha convertido en un "basurero" por la llegada de extranjeros en la frontera sur.



"Nos han invadido (...) son asesinos, narcotraficantes, pandilleros, son de lo peor", subrayó el exmandatario, en referencia a las miles de personas que han migrado hacia EE.UU. por tierra en los últimos años, muchos de ellos buscando asilo y huyendo de inestabilidad y violencia en países como Venezuela, Haití u Honduras.



Pensilvania es un estado clave en estas elecciones; Biden ganó en 2020 por solo 81 000 votos y las encuestas predicen un resultado similar este año: La vicepresidenta Kamala Harris aventajando a Trump por solo 0.2 puntos porcentuales, según el agregador de encuestas 538.