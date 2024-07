Joe Biden anuncia que reanudará sus actos de campaña la semana próxima tras superar la COVID-19

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se encuentra en su domicilio de Delaware tras haber contraído la COVID-19, anunció este viernes que la semana próxima reanudará sus actos de campaña para las elecciones de noviembre.



La campaña hizo el anuncio en un comunicado en el que arremete contra la "oscura visión" que el expresidente Donald Trump (2017-2021) delineó durante su discurso de aceptación de la nominación republicana la noche del jueves en la convención del partido en Milwaukee.



"Estoy deseando volver a la campaña electoral la semana que viene", afirmó Joe Biden en el comunicado, que llega en un momento en que se ha redoblado la presión para que ponga fin a su candidatura con más miembros del Congreso pidiéndole este viernes públicamente que "pase el testigo" a alguien más joven.

En ese comunicado, Joe Biden no hace ninguna mención a la revuelta dentro de su partido y solo plantea los comicios como una disyuntiva entre su visión para Estados Unidos y la delineada por Donald Trump durante su discurso. "El desafío es grande y la elección es clara. Juntos, ganaremos", asevera.



En la mayor parte del comunicado critica a Donald Trump, diciendo que su discurso de 90 minutos "se centró en sus propios agravios" y no puso sobre la mesa ningún plan para "unir" al país ni para "mejorar la vida de los trabajadores".



"La oscura visión de Donald Trump para el futuro no es quienes somos como estadounidenses. Juntos, como partido y como país, podemos y le derrotaremos en las urnas", afirma.

Donald Trump pronunció el jueves un discurso de hora y media en el que empezó con un tono sombrío, aludiendo al intento de asesinato que sufrió solo unos días atrás, y en el que llamó a la unidad, aunque también dio espacio a teorías conspiratorias sobre fraude electoral en las elecciones de 2020 y volvió a su dura retórica contra los migrantes.

Biden en aislamiento

Joe Biden se encuentra en aislamiento en su vivienda de Delaware, después de que el miércoles pasado dio positivo por covid-19 mientras hacía campaña en Nevada, estado clave para los comicios de noviembre.



Una treintena de miembros del Congreso le han pedido a Joe Biden públicamente que se retire de la carrera presidencial y varios le solicitaron públicamente este viernes que "pase el testigo", en un goteo que aumenta la presión sobre el mandatario.



Joe Biden ha visto en las últimas horas cómo flaquea su apoyo entre figuras clave del partido. Según informó el jueves The Washington Post, el expresidente Barack Obama (2009-2017) ha manifestado a su círculo cercano que Joe Biden debería "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura.



El llamamiento para que se retire surgió después del debate del 27 de junio pasado contra Donald Trump, en el que Joe Biden, que con 81 años es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, proyectó una imagen envejecida y tuvo dificultades para concluir algunas frases.

