Donald Trump ha culpado a los videojuegos y al internet de las matanzas que se han registrado en EE.UU. | Fuente: Activision

Varias compañías centradas en la producción de videojuegos vieron este lunes cómo descendían notablemente sus acciones tras mencionar el presidente de EE.UU., Donald Trump, su mala influencia en la sociedad después las dos matanzas de este fin de semana en el país.

"Debemos frenar la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye los repugnantes y espeluznantes videojuegos que son tan comunes ahora", dijo este lunes Trump en su discurso de reacción a los tiroteos en Texas y Ohio que han dejado más de 30 muertos y decenas de heridos.

Tras sus declaraciones, compañías como Electronic Arts descendía en Wall Street cerca del 4,5 %, mientras que Take Two Interactive y Zynga retrocedían sobre un 5,5 %. Por su parte, las acciones de Activision Blizzard, que distribuyen el popular Call of Duty, caía más de un 6,5 %.

El líder de la minoría conservadora en la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, también culpó a la influencia de los violentos videojuegos el domingo en una intervención en la emisora Fox News.

El descenso de estas compañías se produjo durante una jornada de caída generalizada en Wall Street tras nuevas tensiones comerciales entre EE.UU. y China, en la que el Dow Jones de Industriales, su índice de referencia, llegó a retroceder 950 puntos en una de sus peores jornadas en 2019.

Un tiroteo en Texas el sábado, perpetrado por un supremacista blanco que fue detenido poco después, dejó un total de 22 muertos, mientras que el domingo una matanza en Dayton (Ohio) dejó otras 10 víctimas mortales, entre ellas el agresor.

El suceso ha sacudido al país y agitado del debate político sobre el racismo, la xenofobia y la tenencia de armas de cara a las elecciones presidenciales de 2020. (EFE)