Luego que se anunciara el divorcio entre Jeff Bezos, consejero delegado de Amazon y su esposa, los medios apuntan al futuro de ella. Su vida y futuro como una de las mujeres más ricas del mundo. | Fuente: Getty Images

Conocido el anuncio del divorcio entre el consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, y su aún esposa, MacKenzie, luego de 25 años de matrimonio, muchas personas se han preguntado respecto a la mujer que se separa de uno de los hombres más ricos del mundo.

Su historia

MacKenzie nació en 1970, en San Francisco, California. Según información de la BBC, creció en esta ciudad donde su padre trabajaba en planificación financiera.

De igual modo, la revista Vogue, quien le hizo una nota hace unos años, publicó que en su juventud, era tímida y siempre dedicada a los libros. Pasaba muchas horas dedicándose a escribir pequeñas historias.

Fue hasta en 1992, cuando luego de mucho esfuerzo obtuvo un título en Inglés en la Universidad de Princeton, lugar donde tuvo como profesora a la premio Nobel de Literatura Toni Morrison, quien declaró que fue una de sus mejores estudiantes y con un gran futuro.

Curiosamente, en esta universidad también estudió quien sería su esposo, Jeff Bezos, aunque años antes. Recién se conocerían tiempo después en Nueva York, en una entrevista de trabajo para la empresa en que Jeff trabajaba.

McKenzie contó a Vogue que en medio del trabajo tuvo la iniciativa romántica al invitarlo a almorzar, así comenzaron a salir hasta concretar su relación que llegó hasta el altar en 1993.

Al poco tiempo, Jeff pensó en crear una empresa dedicada a la venta de libros por internet, ella lo apoyó llevando la contabilidad de la nueva empresa y comenzó el viaje que convirtió en esa pequeña idea en el popular portal Amazon en el estado de Seatle.

Respecto a sus gustos, tuvieron que pasar unos diez años para que finalmente saliera a la luz su primer libro, "The Testing of Luther Albright", en el 2005. Luego de ello, el trabajo y la crianza de sus hijos le hicieron distanciarse. "Después del tercer niño, supe que no iba a poder ser el tipo de madre que quería ser y seguir escribiendo. Estaba demasiado ocupada durante esos años", contó a Vogue.

Fue finalmente en el 2013 en que logró la publicación de su segunda novela, "Traps", con la que ganó un American Book Award en 2006.

El divorcio

El pasado miércoles, Jeff Bezos, y MacKenzie, anunciaron en un comunicado conjunto que se divorciaban tras 25 años de matrimonio. Según el comunicado brindado a la prensa, esto se produjo "tras un largo periodo de exploración del amor y separación de prueba, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas compartidas como amigos", afirmaron.

El divorcio de ambos ha generado repercusión, pues ambos conforman una de las parejas más ricas del mundo. No solo por los más de 140 mil millones de dólares que tiene Jeff Bezos, sino también por lo conseguido por McKenzie, quien también es considerada como una de las mujeres más ricas del mundo.

Sin embargo, esta historia se vio interrumpida por un secreto. Jeff Bezos mantuvo una relación en secreto con la presentadora del programa matinal de la cadena Fox en Los Ángeles (California), Lauren Sánchez, informaron este jueves varios medios de comunicación estadounidenses.

Jeff Bezos y su esposa MacKenzie S. anunciaron este miércoles en un comunicado que se divorcian tras 25 años de matrimonio, lo que causó un revuelo mediático en el que incluso ha participado el presidente de Estados Unidos. En una intervención ante la prensa minutos antes de viajar a la frontera con México en el avión presidencial Air Force One, Donald Trump deseó "suerte" a Bezos, contra quien ha cargado en numerables ocasiones.

"Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado y profundamente agradecidos de cada uno de los años que hemos estado casados. Si hubiésemos sabido que nos separaríamos después de 25 años, lo haríamos todo de nuevo", agregó la pareja, que tiene cuatro hijos.