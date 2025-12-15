Donald Trump lanza polémicas declaraciones tras la muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El presidente de Estados Unidos atribuyó el fallecimiento del director a una supuesta "obsesión" en su contra, mientras las autoridades investigan el caso como un aparente homicidio.

La muerte del actor y director Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer, continúa generando repercusiones en Hollywood. En medio de la conmoción por el caso, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, emitió declaraciones públicas que han causado controversia por el tono y el contenido de sus afirmaciones.

A través de su red social Truth Social, Trump se refirió al fallecimiento del cineasta con un mensaje en el que recordó su trayectoria, pero también lo vinculó directamente con las críticas que Reiner había expresado en su contra en los últimos años.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Rob Reiner?

“Algo muy triste ocurrió anoche en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de la comedia que atravesaba dificultades, pero que alguna vez fue muy talentoso, falleció junto a su esposa, Michele”, escribió este lunes en la red.

En el mismo mensaje, Trump sugirió que la muerte del realizador estaría relacionada con lo que denominó el “Síndrome de Desequilibrio Trump” (TDS, por sus siglas en inglés), una expresión que suele utilizar para referirse a sus críticos. Según el mandatario, Reiner habría desarrollado una “obsesión enfermiza” con su figura, lo que —afirmó— habría provocado “ira en otros”.

Rob Reiner fue un crítico constante de Donald Trump y de sus políticas. En una entrevista reciente, el cineasta cuestionó los intentos del presidente de influir en medios de comunicación y empresas de entretenimiento, comparando ese contexto con prácticas propias del macartismo. "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", dijo en declaraciones recogidas por EFE.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Rob Reiner?

Según reportes de Variety, respaldados por medios como TMZ y People, los cuerpos de Reiner y Singer fueron encontrados tras una llamada de emergencia recibida alrededor de las 3:30 p. m. del domingo 14 de diciembre. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia hallaron sin vida a un hombre de 78 años y una mujer de 68 dentro de la vivienda.

Fuentes policiales señalaron que ambos habrían muerto por heridas de arma blanca, aunque hasta el momento no se han brindado detalles adicionales sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen. El Departamento de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación.

¿Qué le pasó a Rob Reiner?

El reconocido actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, figura clave del cine y la televisión de las últimas décadas, fue hallado muerto la tarde del domingo en su residencia en Brentwood, Los Ángeles, junto a su esposa, Michele Singer. Las autoridades investigan el hecho como un "aparente homicidio", según confirmó la Policía.

Tras conocerse la noticia, la familia de Reiner emitió un breve comunicado expresando su pesar por lo ocurrido: “Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”, señalaron.

