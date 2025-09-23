Presidente de Francia se queda varado en las calles de Nueva York por pase de la comitiva de Trump [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió un momento insólito al quedarse varado en las calles de Nueva York ante el paso de la comitiva de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario francés descendió de su vehículo e intentó platicar con un policía, quien le explicó que la vía fue bloqueada por la llegada del convoy de Trump.

En un video publicado en redes sociales, se ve cómo Macron insiste en negociar el paso de su comitiva. “Si no lo ves, déjame cruzar. Yo negocio contigo”, les decía a los oficiales. “Lo siento, señor presidente, lo siento mucho”, le respondieron.

Pero ante la negativa, el presidente galo sacó su celular y llamó directamente al líder republicano para decirle, entre bromas, que estaba varado por su culpa.

“Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está detenido por ti”, le dijo a Trump en una conversación descrita por su oficina como “cálida y amistosa”.

Macron aprovechó la llamada para proponer la información con el mandatario estadounidense y los representantes de Catar con el objetivo de abordar la situación en la Franja de Gaza.

A raíz del bloqueo vial, el líder francés caminó por las calles de Nueva York por media hora, mientras algunos residentes de la zona le pedían fotos.