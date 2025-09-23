Últimas Noticias
Donald Trump cambia de postura y dice que Ucrania puede recuperar el territorio ocupado por Rusia

Donald Trump se pronunció tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Donald Trump se pronunció tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, señaló el presidente de Estados Unidos en la plataforma Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este martes un cambio de postura y afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados, tras meses intentando poner fin al conflicto.

"(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe", afirmó el mandatario en la plataforma Truth Social.

El republicano se pronunció así tras reunirse en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado.

Con este mensaje, Trump pareció tirar la toalla en las negociaciones con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

"Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original", expresó.

"Las fronteras originales son una opción viable"

Trump apuntó que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable".

Aunque el presidente estadounidense dijo que les desea "lo mejor a ambos países", agregó que Estados Unidos seguirá "suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas".

Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, "Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", lo que hacer ver al Kremlin como "un tigre de papel".

El mandatario predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán "la verdadera naturaleza de esta guerra", incluida "la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen", porque Rusia gasta "la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania". 

Donald Trump Ucrania Rusia EEUU Estados Unidos

