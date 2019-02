Steve Bannon: Trump tendrá "muy difícil" la reelección si no construye el muro en la frontera con México

Steve Bannon, EXestratega jefe de la Casa Blanca. | Fuente: Foto: AFP

El exasesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, afirmó en una entrevista publicada este miércoles en el diario Folha de Sao Paulo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá "muy difícil" la reelección, si no cumple su promesa de construir un muro en la frontera con México.



"Si no construye el muro, tendrá muy, muy difícil reelegirse. De todas las promesas, esa fue la más impactante, la de construir el muro y nuestra soberanía", dijo el polémico exasesor del mandatario estadounidense en el influyente periódico brasileño.



Steve Bannon aseguró que "cada voto marcará la diferencia" en las elecciones de 2020 y, en este sentido, "Trump no puede perder ninguno". "Si no construye el muro, afectará al espíritu de parte significativa de su base", añadió.



Asimismo, subrayó que no ayudará al gobernante en la próxima campaña porque está centrado en "The Movement", un proyecto que busca impulsar iniciativas afines a corrientes conservadoras, nacionalistas, populistas y de ultraderecha en diferentes países. "No me veo más en campaña (electoral) y jamás volvería a la Casa Blanca", garantizó.



En su segundo discurso sobre el Estado de la Unión desde su llegada al poder, en enero de 2017, Trump afirmó en la víspera que hará construir el muro en la frontera con México.



Los recursos para levantar el muro provocaron una disputa en el Congreso que desembocó en el cierre parcial de la Administración, el cual se prolongó durante 35 días.



Bannon viajó el año pasado a algunos países de Europa, como Italia y Francia, con su idea de formar un frente de extrema derecha en el Viejo Continente con el objetivo de que éste se convierta en la fuerza mayoritaria de la Eurocámara en las próximas elecciones.



EFE