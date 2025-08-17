Un tiroteo deja al menos tres muertos y ocho heridos en un bar de Brooklyn, en Nueva York

Los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años, todos declarados muertos en la escena del crimen. Los ocho ya están recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro.

Al menos tres personas fallecidas y otras ocho han resultado heridas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar-restaurante del distrito neoyorquino de Brooklyn (Estados Unidos), por motivos todavía bajo investigación, según informó el diario estadounidense The New York Times.

Según información policial, el incidente ocurrió en torno a las 03.30 hora local cuando varios hombres armados comenzaron a disparar en el bar y restaurante Taste of the City, ubicado en el barrio de Crown Heights.

Los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años, todos declarados muertos en la escena del crimen. Por otro lado, los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, ya están recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro.

La policía informó que no se ha arrestado a ningún sospechoso, aunque no descartan que el incidente fue obra de varios hombres armados que dispararon al local Taste of the City.

Los agentes recuperaron alrededor de 36 casquillos de varias armas, según reportó The New York Times.

Testimonios declararon al diario que ocurrieron escenas de pánicos y varias personas corriendo alrededor del barrio una vez ocurrido el tiroteo en la madrugada.

Nueva York, la ciudad con menor número de víctimas de tiroteos

La comisaria jefe de Policía de la ciudad, Jessica Tisch, en rueda de prensa, calificó como "terrible" el tiroteo al resaltar que en Nueva York se tiene "el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos" en los últimos siete meses del año.

Y que, según datos del Departamento de Policía, la delincuencia en la ciudad de Nueva York ha disminuido de forma constante desde los niveles registrados durante la pandemia.

La ciudad registró la menor cantidad de tiroteos y víctimas en los primeros siete meses de este año; en julio se registraron 75 tiroteos, rompiendo el mínimo histórico para ese mes establecido en 2017.

“La ciudad de Nueva York acaba de registrar el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos en su historia durante los primeros siete meses de cualquier año, mientras que la delincuencia grave continuó disminuyendo en toda la ciudad. Excluyendo los dos años de pandemia, también fue el julio más seguro en nuestro sistema de metro de la historia registrada”, declaró el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Tisch, el pasado 4 de agosto.