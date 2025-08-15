Últimas Noticias
Donald Trump recibió a Vladímir Putin con alfombra roja en la base militar de Alaska para cumbre bilateral

Putin no visitaba EE.UU. desde 2015.
Putin no visitaba EE.UU. desde 2015. | Fuente: EFE / Casa Blanca
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario ruso, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatarios, llegó a tiempo a su cita con su homólogo estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió de manera emotiva a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral en el que el mandatario estadounidense espera acordar un alto el fuego en Ucrania.

Trump esperó a que el Il-96 de Putin llegara a la pista, tras ser escoltado por dos F-35, para recibirlo de manera afable a los pies de su avión, al que se le extendió una larga alfombra roja. El mandatario estadounidense lo aplaudió mientras el ruso caminaba a su encuentro.

Trump posó a Putin a los pies del avión flanqueado por cuatro F-22, al tiempo que EFE pudo constatar que varios bombarderos estratégicos avanzados B-2 estaban en las inmediaciones a la vista del presidente ruso, que es buen conocedor del papel estratégico de esta base para contrarrestar la proyección de fuerza rusa.

Luego del saludo y la foto inicial de este encuentro, ambos se subieron a la 'Bestia', el vehículo blindado del presidente de Estados Unidos para iniciar su agenda de trabajo.

Putin -que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama- se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y luego fue clave durante la Guerra Fría para contrarrestar a los soviéticos.

Reunión entre Putin y Trump.
Reunión entre Putin y Trump. | Fuente: EFE / Casa Blanca
Viaje previo de Putin

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que EE.UU. suministró a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatarios, no se retrasó en su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

A Putin lo acompañan los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

Donald Trump Vladímir Putin Alaska Cumbre

