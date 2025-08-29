Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Un tribunal federal considera ilegales los aranceles anunciados por Donald Trump, pero los deja vigentes ante eventual apelación

El fallo determinó que Donald Trump se extralimitó
El fallo determinó que Donald Trump se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977 para imponer los aranceles. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Estas medidas económicas anunciadas por Trump seguirán vigentes por ahora, debido a que el dictamen busca dar tiempo a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia, según el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente, Donald Trump, no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal, pero dejó en vigor la medida por ahora.

Las medidas económicas de Trump seguirán vigentes por ahora porque el dictamen pretende dar tiempo a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia, según el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

Con este fallo, el tribunal da paso a la medida que fue tomada en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que advertía sobre la legalidad de los aranceles.

Trump "se extralimitó"

La decisión confirma que Trump "se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros.

Dicha norma fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.

El fallo involucra los aranceles que el mandatario estadounidense había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México.

Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.

Las medidas que quedan fuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos fueron utilizados bajo otra ley.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Aranceles Estados Unidos

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA