Juez federal impide a Trump recortar fondos a 34 ciudades consideradas 'santuario' en EE.UU.

Trump intentó usar esa presión económica contra aquellas ciudades que no ponían sus gobiernos locales en función de los operativos y planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un juez federal de San Francisco, William Orrick, frenó este viernes la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de negar fondos a ciudades consideradas 'santuario' como Chicago, Los Ángeles, Denver y otras 31 más de todo el país que no han apoyado las iniciativas en materia de inmigración de la Administración republicana.

Con esta nueva resolución, ciudades como Boston, Santa Fe, Los Ángeles, Portland, Chicago, Oakland, Sacramento, San Diego y dos decenas más seguirán siendo sostenidas por fondos federales porque a criterio del juez, quitarles ese dinero es "inconstitucional".

Hace tres meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una lista de más de 500 "jurisdicciones santuario", y dijo que cada una de ellas recibiría una notificación formal de que el Gobierno las había considerado en incumplimiento.

Trump había querido usar esta presión económica contra aquellas ciudades que no ponían sus gobiernos locales en función de los operativos y planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En 2017, el juez Orrick se había opuesto por primera vez a la intensión de Trump, en su primer mandato, de cortar fondos federales, asegurando que esta medida aparte de inconstitucional, viola "la independencia de poderes".

Este es el segundo revés judicial que recibe Trump en 24 horas porque este jueves una jueza de Florida ordenó el cierre de la cárcel 'Alligator Alcatraz' en los próximos 60 días y agregó que ningún migrante más puede ser trasladado a este centro.

Asociaciones civiles de Florida advirtieron este viernes de que persisten las "horribles condiciones" para los migrantes que permanecen en el centro de detención migratoria, a pesar de la decisión judicial.

Las ciudades 'santuario' se refiere a una política que limita o define el grado en que un gobierno local o estatal compartirá información con los funcionarios de la ley federal de inmigración.