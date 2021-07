Cientos de policías, bomberos, hospitales y otros trabajadores de primeros auxilios y trabajadores esenciales participan en un desfile de cintas de teletipo a lo largo del Cañón de los Héroes para honrar a los trabajadores que ayudaron a navegar por Nueva York a través del Covid-19. | Fuente: AFP

La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Rochelle Walensky, anunció este jueves que la variante delta representa ya más de la mitad de los nuevos casos de la COVID-19 en territorio estadounidense.



La variante delta se está extendiendo rápidamente por todo el país y esta semana ya se considera la "dominante en Estados Unidos, representando más del 50 % de las muestras secuenciadas", aseguró Walensky en una rueda de prensa organizada por la Casa Blanca sobre la situación de la pandemia del coronavirus.



La variante delta era la responsable del 26 % de los casos de la COVID-19 en la anterior semana en EE.UU.



En sus declaraciones, Walensky explicó que en algunas zonas de Estados Unidos con tasas de vacunación bajas, como en la región del Medio Oeste del país, esta variante representa el 80 % de los contagios.



"Este rápido incremento es preocupante", señaló la directora de los CDC.



Mayor riesgo entre jóvenes

Además, el coordinador de respuesta a la COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, aseguró en la misma conferencia de prensa que esta rápida propagación de la variante delta "genera un mayor riesgo entre los jóvenes y las personas no vacunadas".



"La ciencia lo deja muy claro: las personas inoculadas tienen un alto grado de protección contra la COVID-19", dijo Zients.



De hecho, tanto él como el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, señalaron que "casi todas las muertes y hospitalizaciones" en Estados Unidos relacionadas con el coronavirus "están ocurriendo entre los no vacunados".



En ese sentido, Fauci aseguró que las tres vacunas aprobadas en EE.UU. contra la COVID-19 -Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson- "son efectivas contra la variante delta" según los primeros estudios sobre su efectividad contra la nueva variación.



El aumento de los casos de la COVID-19 por la mutación delta preocupa en Estados Unidos, donde hay un debate sobre volver a utilizar o no la mascarilla después de que el condado de Los Ángeles, el Gobierno del estado de Illinois y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomendaran en interiores incluso para personas con las pautas de vacunación completas.



