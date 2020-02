Jason Ethier eliminó los videos relacionados a la supuesta muerte de su novia tras el escándalo. | Fuente: YouTube

El influencer y youtuber, Jason Ethier, fue arrestado tras confesar que inventó la muerte de su novia para ganar suscriptores, el pasado 3 de febrero. El joven de 29 años infirió que un conductor ebrio la atropelló causándole la muerte, pero se vio envuelto en la polémica luego de subir a la web un video en el que contactaba al espíritu de su fallecida novia a través de la ouija y terminar revelando la farsa.

Varios videos en torno a la muerte de su novia, la influencer Alexia Marano, fueron subidos en su canal de YouTube, que cuenta con más de cinco millones de seguidores. Todos llevaban en el título la frase “Descansa en el paraíso”.

En una de las grabaciones, que fueron posteriormente retiradas del canal, se le podía observar llorando, mientras se encontraba en una suerte de altar con velas y fotografías de su novia. Finalmente, Marano filmó su último video, en el que reveló la mentira y además contó que en realidad ella había terminado su relación sentimental.

“Quiero empezar por disculparme con la familia de Alexia por ponerlos en una situación tan difícil y de estrés relacionados a la muerta de su hija. No tenía la intención de que recibieran comentarios de odios (…) Esperaba que todo permaneciera en Youtube y no fue así”, explicó, no sin dejar de confesar que esperaba que el engaño sirviera para aumentar su número de suscriptores.

“Pensé en la idea de fingir la muerte de Alexia y luego grabar otro video agradeciéndole a la gente y explicándoles que solo se trataba de una medida para ganar”, aseguró y agregó que su novia estuvo de acuerdo con el plan desde un inicio.

“Ahora mi novia se ha ido y yo estoy en serios problemas”, se le escucha decir entre lágrimas, pues tendrá que comparecer ante el tribunal del antiguo ayuntamiento de Toronto, el próximo 16 de marzo, según informó The Independent.