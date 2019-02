El pasado octubre la obra se destruyó automáticamente tras ser subastada. | Fuente: Instagram

La trituradora escondida en el cuadro del artista británico Banksy, que se autodestruyó parcialmente durante una subasta el pasado octubre, fue desactivada. Así lo indicó el museo de Alemania Frieder Burda de Baden-Baden donde la obra fue colgada este lunes, en vísperas de su nueva presentación al público.

"Queremos evitar que en tres o cuatro días algún visitante, exactamente como ocurrió en Londres, traiga oculto un botón... ¡y que siga siendo triturado!" del cuadro, dijo Henning Schaper, director del museo. La pintura ‘Love is in the bin’ (El amor está en el tacho de la basura, como se llama ahora) será expuesta desde este martes y hasta el 3 de marzo.

La obra ‘Niña con globo’, realizada en acrílico y aerosol, ahora una de las más famosas de Banksy, muestra a una niña que deja partir al aire su globo rojo en forma de corazón. Después de lo ocurrido en la subasta, el artista le cambió el título por "El amor está en el tacho de basura".

El pasado 5 de octubre el cuadro se autodestruyó momentos después de que fuera adquirido por un coleccionista europeo por el monto de 1,185 millones de euros. El acto causó conmoción en el mercado del arte.

Una vez cerrado el precio en la subasta, el dibujo empezó a bajar y a salirse del marco inferior, mientras era despedazado por una trituradora. Las imágenes del cuadro fueron vistas en todo el mundo.

AFP