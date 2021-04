Alemania registra 18 733 contagios de coronavirus. | Fuente: EFE

Alemania registró en las últimas 24 horas 18 733 contagios de coronavirus, 400 menos que el domingo pasado, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.



El número de muertos, en cambio, subió con respecto a la semana anterior. Según el RKI, 120 personas murieron por causas relacionadas con la enfermedad frente a 67 desenlaces mortales de la semana anterior.



Los números de los fines de semana suelen ser más bajos que el de los días laborables porque se realizan menos test y además algunas oficinas de salud tardan en comunicar sus datos.



El RKI calculó la incidencia semanal en 165,6 contagios por 100 000 habitantes. El sábado la incidencia semanal había estado en 164,4 contagios por 100 000 habitantes.



Desde el comienzo de la pandemia el RKI ha contabilizado 3.287.418 casos confirmados de coronavirus en Alemania. 2 893 900 han superado la enfermedad y 81 564 han muerto por causas relacionadas con ella.



Un total de 18 965 663 personas ha recibido al menos la primera dosis de una de las vacunas contra el coronavirus lo que equivale al 22,8 por ciento de la población.



De ellas 5 853 984 han recibido también la segunda dosis.



En Alemania actualmente se discute si se puede eximir a los vacunados de algunas de las restricciones que existen en el país para enfrentar la pandemia.



Según el semanario "Der Spiegel" hay un documento interno del Gobierno alemán en el que se dice que cuando haya suficientes datos que muestren que "de determinado grupo de personas no proviene riesgo alguno o un riesgo mínimo algunas medidas no serán necesarias".



El vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, dijo al dominical "Bild am Sonntag" que esperaba que en mayo se esté en condiciones para poder definir un claro plan de apertura a partir del verano.

EFE

